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TAJNE OPERACIJE

Britanci upozoravaju da stručnjaci Hamasa kopaju tajne tunele u Bjelorusiji: Ruta za krijumčarenje migranata u Evropu

Američka vojna historičarka Linet Nusbaher smatra da bi u ovo mogao biti umiješan i libanski Hezbolah

Lokacija tunela. The Telegraph

M. P.

26.2.2026

U okviru hibridnog rata protiv Zapada, Rusija i Bjelorusija navodno koriste tajne podzemne tunele za prebacivanje stotina migranata u Evropu.

Kako tvrdi britanski The Telegraph, u izgradnji ovih objekata učestvuju "visokokvalifikovani stručnjaci sa Bliskog istoka" te navode pripadnike palestinskog Hamasa.

Ova taktika, koja podsjeća na filmska bjekstva, predstavlja novu eskalaciju u hibridnom ratu Kremlja protiv Evrope. Prema navodima britanskog lista, nakon što je Poljska izgradila 200 kilometara dugu ogradu opremljenu s 300 kamera, Minsk je bio primoran potražiti inovativnije metode za prebacivanje migranata preko granice.

Osobe koje su dizajnirale i iskopale ove tunele posjeduju visok nivo stručnosti. Vojni stručnjaci s kojima je razgovarao The Telegraph ističu da je teško sa sigurnošću utvrditi o kojim grupama je riječ, ali glavni osumnjičeni su oni sa dokazanim iskustvom u podzemnom ratovanju.

- Da moram spekulisati, ti stručnjaci sa Bliskog istoka najvjerovatnije bi pripadali Hamasu ili Palestinskom islamskom džihadu - izjavio je Rob Kambel (Rob Campbell), stručnjak za utvrđenja i bivši inženjerac britanske vojske, nakon pregleda snimaka tunela iz Poljske.

Američka vojna historičarka Linet Nusbaher (Lynette Nusbacher) smatra da bi u ovo mogao biti umiješan i libanski Hezbolah, s obzirom na njihovo ogromno iskustvo u izgradnji podzemnih mreža.

Otkrivena četiri tunela 

Poljska granična straža je tokom 2025. godine otkrila ukupno četiri ovakva tunela u Podlaskom vojvodstvu. Jedan od najvećih pronađen je sredinom decembra u blizini sela Narevka (Narewka).

Bio je visok oko 1,5 metara, s ulazom vješto skrivenim u šumi na bjeloruskoj strani. Protezao se 50 metara kroz bjelorusku teritoriju i 10 metara unutar Poljske. Zidovi su bili osigurani betonskim podupiračima kako bi se spriječilo urušavanje. Poljske vlasti su tada uhapsile 130 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koji su iznenada počeli izranjati iz zemlje. Procjenjuje se da je kroz ovaj tunel prošlo ukupno oko 180 ljudi.

Poljski zvaničnici tvrde da su tehnološki opremljeni za ovakve prijetnje, te naglašavaju da termokamere i detekcijski sistemi omogućavaju trenutnu reakciju, čak i pod zemljom.

Zanimljiva teorija

Zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova dao je zanimljiv osvrt na cijelu situaciju, istakavši da je pojava tunela zapravo dokaz poljskog uspjeha.

- Kopanje ovih tunela znači da je naša efikasnost u zaustavljanju migracija toliko visoka da su morali dovesti stručnjake s Bliskog istoka da im ih iskopaju - izjavio je.

Moskva je i prije invazije na Ukrajinu koristila Bjelorusiju za prebacivanje migranata kako bi destabilizirala Zapad. Međutim, britanski mediji navode da je slanje migranata sada dio šire strategije "kažnjavanja" evropskih zemalja zbog vojne podrške Kijevu.

Pored migranata i tunela, dio te strategije uključuje i slanje rojeva balona s krijumčarenom robom (najčešće cigaretama) prema Litvaniji, Latviji i Poljskoj. Cilj ovih balona, tvrde Britanci, nije samo šverc, već stvaranje haosa u zračnom saobraćaju i testiranje slabosti protivzračne odbrane NATO članica.

Dok poljske vlasti redovno pronalaze i uništavaju otkrivene tunele, ostaje bojazan da čim zatvore jedan podzemni prolaz ka Evropi, neprijatelj negdje drugo počinje kopati novi.

# RUSIJA
# BJELORUSIJA
# HAMAS
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