Britanci upozoravaju da stručnjaci Hamasa kopaju tajne tunele u Bjelorusiji: Ruta za krijumčarenje migranata u Evropu

U okviru hibridnog rata protiv Zapada, Rusija i Bjelorusija navodno koriste tajne podzemne tunele za prebacivanje stotina migranata u Evropu.

Kako tvrdi britanski The Telegraph, u izgradnji ovih objekata učestvuju "visokokvalifikovani stručnjaci sa Bliskog istoka" te navode pripadnike palestinskog Hamasa.

Ova taktika, koja podsjeća na filmska bjekstva, predstavlja novu eskalaciju u hibridnom ratu Kremlja protiv Evrope. Prema navodima britanskog lista, nakon što je Poljska izgradila 200 kilometara dugu ogradu opremljenu s 300 kamera, Minsk je bio primoran potražiti inovativnije metode za prebacivanje migranata preko granice.

Osobe koje su dizajnirale i iskopale ove tunele posjeduju visok nivo stručnosti. Vojni stručnjaci s kojima je razgovarao The Telegraph ističu da je teško sa sigurnošću utvrditi o kojim grupama je riječ, ali glavni osumnjičeni su oni sa dokazanim iskustvom u podzemnom ratovanju.

- Da moram spekulisati, ti stručnjaci sa Bliskog istoka najvjerovatnije bi pripadali Hamasu ili Palestinskom islamskom džihadu - izjavio je Rob Kambel (Rob Campbell), stručnjak za utvrđenja i bivši inženjerac britanske vojske, nakon pregleda snimaka tunela iz Poljske.

Američka vojna historičarka Linet Nusbaher (Lynette Nusbacher) smatra da bi u ovo mogao biti umiješan i libanski Hezbolah, s obzirom na njihovo ogromno iskustvo u izgradnji podzemnih mreža.

Otkrivena četiri tunela

Poljska granična straža je tokom 2025. godine otkrila ukupno četiri ovakva tunela u Podlaskom vojvodstvu. Jedan od najvećih pronađen je sredinom decembra u blizini sela Narevka (Narewka).

Bio je visok oko 1,5 metara, s ulazom vješto skrivenim u šumi na bjeloruskoj strani. Protezao se 50 metara kroz bjelorusku teritoriju i 10 metara unutar Poljske. Zidovi su bili osigurani betonskim podupiračima kako bi se spriječilo urušavanje. Poljske vlasti su tada uhapsile 130 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koji su iznenada počeli izranjati iz zemlje. Procjenjuje se da je kroz ovaj tunel prošlo ukupno oko 180 ljudi.