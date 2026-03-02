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OGLASILE SE SIRENE

Potvrdila Vlada: Izvršen drugi napad na britansku vojnu bazu na Kipru

Dvije bespilotne bespilotne letjelice koje su krenule prema RAF Akrotiriju su "uspješno presretnute", rekao je portparol

Napad na bazu. Screenshot

A. O. / Sky News

2.3.2026

Drugi napad je pokrenut na britansku vojnu bazu na Kipru, saopštila je kiparska vlada.

- Dvije bespilotne bespilotne letjelice koje su krenule prema RAF Akrotiriju su "uspješno presretnute" - rekao je portparol.

Prije sat vremena oglasile su se sirene za zračni napad u bazi, koja je preko noći bila napadnuta iranskim dronovama koje su gađale pistu.

Podsjećamo, baza na Kipru napadnuta je jutros. 

# NAPAD
# KIPAR
# VOJNA BAZA
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