Potvrdila Vlada: Izvršen drugi napad na britansku vojnu bazu na Kipru

- Dvije bespilotne bespilotne letjelice koje su krenule prema RAF Akrotiriju su "uspješno presretnute" - rekao je portparol.

Drugi napad je pokrenut na britansku vojnu bazu na Kipru, saopštila je kiparska vlada.

Prije sat vremena oglasile su se sirene za zračni napad u bazi, koja je preko noći bila napadnuta iranskim dronovama koje su gađale pistu.

Podsjećamo, baza na Kipru napadnuta je jutros.