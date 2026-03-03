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Američka ambasada u Rijadu pogođena iranskim dronom, Tramp najavio osvetu

Crni dim se podizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smještene strane misije

Satelitski snimak prikazuje područje na koje je izveden napad. Screenshot

A. O.

3.3.2026

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije potvrdilo je putem društvenih mreža da su, prema prvim procjenama, dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu, uslijed čega je došlo do manjeg požara.

Izvještaji navode da je u ranim jutarnjim satima u ambasadi odjeknula glasna eksplozija, a potom su viđeni plamenovi. Crni dim se podizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smještene strane misije.

Prema informacijama koje je prenio Reuters, dva neimenovana izvora izjavila su da, prema trenutnim podacima, nije bilo povrijeđenih, jer je zgrada bila prazna u to doba dana.

Nakon potvrđenog napada, oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), koji je za NewsNation izjavio da će SAD uskoro uzvratiti na napad na američku ambasadu u Rijadu, kao i na smrt američkih vojnika.

Do sada je poginulo šest pripadnika vojske, dok je 18 ranjeno, saopćeno je iz Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak navečer.

- Tramp mi je također rekao da ne misli da će biti potrebno prisustvovati napadima na terenu", napisala je Keli Majer (Kellie Meyer), politička reporterka NewsNationa, na X-u.

# POŽAR
# RIJAD
# NAPADI
# SAD
# AMERIKA
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