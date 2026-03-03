Američka ambasada u Rijadu pogođena iranskim dronom, Tramp najavio osvetu

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije potvrdilo je putem društvenih mreža da su, prema prvim procjenama, dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu, uslijed čega je došlo do manjeg požara.

Izvještaji navode da je u ranim jutarnjim satima u ambasadi odjeknula glasna eksplozija, a potom su viđeni plamenovi. Crni dim se podizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smještene strane misije.

Prema informacijama koje je prenio Reuters, dva neimenovana izvora izjavila su da, prema trenutnim podacima, nije bilo povrijeđenih, jer je zgrada bila prazna u to doba dana.

Nakon potvrđenog napada, oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), koji je za NewsNation izjavio da će SAD uskoro uzvratiti na napad na američku ambasadu u Rijadu, kao i na smrt američkih vojnika.