Zatvoren zračni prostor i otkazani letovi: Rat u Iranu izazvao haos u aviosaobraćaju

Zajednički vojni udari SAD-a i Izraela na Iran već su ozbiljno poremetili zračni saobraćaj širom Bliskog istoka, zbog čega su desetine hiljada putnika ostale zaglavljene, dok je dalji razvoj situacije krajnje neizvjestan.

Stručnjaci upozoravaju da bi poremećaji u aviosaobraćaju mogli potrajati i narednih dana i sedmica, što bi moglo izazvati šire posljedice na globalna putovanja, posebno kako se sukob širi i uključuje uzvratne napade u zemljama Zaljeva.

Zatvaranje zračnog prostora

Aerodromi u tom dijelu svijeta predstavljaju ključna tranzitna čvorišta koja povezuju putnike s Evropom, Afrikom i Azijom. Međutim, zatvaranje zračnog prostora u više država primoralo je brojne aviokompanije da otkažu letove ili ih preusmjere na znatno duže rute.

Takve promjene povećavaju operativne troškove prevoznika i već utiču na rast cijena avionskih karata, a dodatna poskupljenja mogu uslijediti ukoliko rat potraje i cijene goriva nastave rasti. Zbog toga stručnjaci savjetuju putnicima da, ako je moguće, odgode putovanja koja nisu neophodna, provjere uslove povrata novca ili putnog osiguranja i redovno prate sigurnosna upozorenja.

Predsjednik i izvršni direktor organizacije Flight Safety Foundation Hasan Šaidi (Hassan Shahidi) upozorava da se situacija ne može posmatrati kao uobičajena kašnjenja letova. Kako kaže, riječ je o zračnom prostoru iznad ratne zone, zbog čega se pravila i upute aviokompanija, aerodroma i vlasti mogu mijenjati iz dana u dan, pa čak i iz sata u sat.

Od početka napada tokom vikenda, događaji u regiji razvijaju se velikom brzinom. Iran tvrdi da je u tim udarima poginulo na stotine ljudi, a stručnjaci ističu da putnici moraju pažljivo pratiti sigurnosne smjernice i obavijesti koje izdaju vlasti.

Više država već je izdalo upozorenja za putovanja ili pokrenulo evakuacije svojih državljana. Američki State Department pozvao je sve američke građane da napuste Iran i Izrael, ali i niz drugih država regije, uključujući Katar, Bahrein, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Oman, palestinske teritorije, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen, koristeći dostupne komercijalne letove. Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) pozvao je medije da pomognu u širenju informacija o načinima evakuacije.

Istovremeno, Kina, Italija, Francuska i Njemačka već organizuju evakuacione letove za svoje građane. Stručnjaci savjetuju putnicima da prate obavještenja vlada i ambasada kako bi imali najnovije informacije o sigurnosnoj situaciji.

S obzirom na masovna otkazivanja letova i zatvaranje zračnog prostora, mnogi putnici i dalje su blokirani. Zbog toga se preporučuje odgoda planiranih putovanja kada god je to moguće, ili barem kupovina karata koje se mogu mijenjati ili refundirati.

U međuvremenu, velike aviokompanije iz regije – Etihad Airways iz Abu Dabija, Emirates iz Dubaija i Qatar Airways iz Dohe – privremeno su obustavile dio svojih linija zbog sigurnosnih razloga i zatvorenog zračnog prostora.

Mnogi prevoznici nude povrat novca ili besplatne promjene rezervacija, ali te opcije često važe samo za određene datume ili rute, pa putnici moraju provjeriti pravila na službenim stranicama kompanija.

Dodatnu sigurnost može pružiti i putničko osiguranje, ali stručnjaci upozoravaju da je važno pažljivo proučiti uslove polise. Ratna dejstva i građanski nemiri često su izuzeti iz pokrića, objašnjava Suzan Morov (Suzanne Morrow) iz agencije InsureMyTrip, iako neke police pokrivaju kašnjenja ili nude opciju otkazivanja iz bilo kojeg razloga.

Kristina Tuna (Christina Tunnah) iz kompanije World Nomads navodi da većina polisa ne pokriva gubitke nastale zbog ratnih sukoba, osim u posebnim slučajevima. Također ističe da, kada je neki događaj već poznat, osiguravajuće kuće obično uvode dodatna ograničenja za pogođene destinacije.

Osim otkazivanja letova, mnoge aviokompanije sada koriste duže rute kako bi izbjegle zatvoreni zračni prostor. Takve promjene dodatno povećavaju troškove jer prevoznici moraju plaćati naknade za prelet kroz više država, a duži letovi troše i više goriva.

Visoke cijene karata

Stručnjaci iz avioindustrije upozoravaju da će se ti troškovi vjerovatno prenijeti na putnike. Ako sukob potraje, moguće je uvođenje dodatnih doplata za gorivo ili povećanje postojećih taksi.

Putnici već prijavljuju izuzetno visoke cijene karata, što analitičari objašnjavaju velikom potražnjom i smanjenim brojem letova nakon masovnih otkazivanja. Uz to, rast cijena nafte dodatno povećava troškove za aviokompanije.