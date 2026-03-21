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GENERALNI SEKRETAR

Gutereš: UN spreman posredovati u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ne u kontaktu s Trampom

Sve ostalo je sada lični projekat predsjednika Trampa, u kojem on ima potpunu kontrolu nad svime, rekao je Gutereš

Antonio Gutereš. AP

A. O.

21.3.2026

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš (António Guterres) izjavio je da su Ujedinjene nacije spremne pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ističući da je međunarodna organizacija prethodno posredovala u postizanju sličnog sporazuma u Crnom moru između Moskve i Kijeva.

- Moj glavni cilj je vidjeti da li je moguće stvoriti uslove u Hormuškom moreuzu slične onima koji su postojali u prošlosti - rekao je Guterres za Politico, dodajući da UN trenutno razgovara sa zemljama Perzijskog zaliva, kao i s Evropskim vijećem, o trenutnoj situaciji.

Inicijativa za žito Crnog mora, sporazum postignut između Moskve i Kijeva uz posredovanje UN-a i Turske, omogućila je izvoz desetina miliona tona hrane iz ratom razorene Ukrajine, prije nego što je Rusija na kraju povukla svoju podršku.

Gutereš je također istakao da UN aktivno sarađuje s Odborom za mir američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), ali da pristupi koje predvodi samo američki predsjednik nisu efikasan način za rješavanje ozbiljnih problema.

- Sve ostalo je sada lični projekat predsjednika Trampa, u kojem on ima potpunu kontrolu nad svime - rekao je Gutereš.

Na pitanje da li je bio u kontaktu s Trampom otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Guterres je odgovorio: "Ne, ne, ne."

# ANTONIO GUTERRES
# UN
# EVROPSKO VIJEĆE
# PERZIJSKI ZALJEV
# DONALD TRUMP
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