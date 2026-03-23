Tramp novinarima u avionu o pregovorima s Iranom: Ne mogu reći s kime pregovaramo, eliminisali smo ih sve

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da postoje „važne tačke slaganja“ s Iranom nakon što su njegovi izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) u nedjelju navečer vodili razgovore koji su trajali do kasno.

- Vidjet ćemo kuda će to voditi - rekao je Tramp novinarima na aerodromu u West Palm Beachu, gdje je proveo vikend.

- Prošli su, rekao bih, savršeno - dodao je, ističući da je Iran inicirao pregovore.

- Rekao bih da, ako se to nastavi, to će riješiti taj problem, taj sukob, i mislim da će ga u velikoj mjeri okončati.

Da li Iran želi dogovor?

Tramp je bio neodređen o tome s kim SAD razgovaraju u Iranu, osim što je naveo da je riječ o „uglednom“ lideru koji nije vrhovni vođa Modžtabi Hamenei (Mojtaba Khamenei).

- Oni zaista žele postići dogovor. I mi bismo željeli postići dogovor - rekao je, dodajući da će u ponedjeljak biti dodatni telefonski razgovori, a potom i sastanak uživo „vrlo, vrlo brzo“.

Na pitanje CNN-ove novinarke Kejtlen Kolins (Kaitlan Collins) s kim SAD razgovaraju u Iranu, Tramp je odgovorio:

- S visokom osobom. Ne zaboravite: eliminisali smo rukovodstvo — prvu, drugu i uglavnom treću fazu. Ali sada razgovaramo s čovjekom za kojeg vjerujem da je najugledniji i lider. Znate, malo je komplikovano, oni su eliminisani — mi smo eliminisali sve.

Nepoznat sagovornik

Trump je potvrdio da su Vitkof i Kušner učestvovali u razgovorima, ali nije otkrio identitet iranskog sugovornika. Na dodatno pitanje Collins da li SAD razgovaraju s Hameneijem, rekao je:

- Ne, ne s vrhovnim vođom. Nismo se čuli sa sinom. S vremena na vrijeme pojavi se neka izjava — ali ne znamo ni da li je živ - rekao je Tramp.

- Ne smatram ga zaista liderom - dodao je.