Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIPLOMATSKA RJEŠENJA

Tramp novinarima u avionu o pregovorima s Iranom: Ne mogu reći s kime pregovaramo, eliminisali smo ih sve

Oni zaista žele postići dogovor. I mi bismo željeli postići dogovor, rekao je Tramp

Donald Tramp. Platforma X

B. S.

23.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da postoje „važne tačke slaganja“ s Iranom nakon što su njegovi izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) u nedjelju navečer vodili razgovore koji su trajali do kasno.

- Vidjet ćemo kuda će to voditi - rekao je Tramp novinarima na aerodromu u West Palm Beachu, gdje je proveo vikend.

- Prošli su, rekao bih, savršeno - dodao je, ističući da je Iran inicirao pregovore.

- Rekao bih da, ako se to nastavi, to će riješiti taj problem, taj sukob, i mislim da će ga u velikoj mjeri okončati.

Da li Iran želi dogovor?

Tramp je bio neodređen o tome s kim SAD razgovaraju u Iranu, osim što je naveo da je riječ o „uglednom“ lideru koji nije vrhovni vođa Modžtabi Hamenei (Mojtaba Khamenei).

- Oni zaista žele postići dogovor. I mi bismo željeli postići dogovor - rekao je, dodajući da će u ponedjeljak biti dodatni telefonski razgovori, a potom i sastanak uživo „vrlo, vrlo brzo“.

Na pitanje CNN-ove novinarke Kejtlen Kolins (Kaitlan Collins) s kim SAD razgovaraju u Iranu, Tramp je odgovorio:

- S visokom osobom. Ne zaboravite: eliminisali smo rukovodstvo — prvu, drugu i uglavnom treću fazu. Ali sada razgovaramo s čovjekom za kojeg vjerujem da je najugledniji i lider. Znate, malo je komplikovano, oni su eliminisani — mi smo eliminisali sve.

Nepoznat sagovornik 

Trump je potvrdio da su Vitkof i Kušner učestvovali u razgovorima, ali nije otkrio identitet iranskog sugovornika. Na dodatno pitanje Collins da li SAD razgovaraju s Hameneijem, rekao je:

- Ne, ne s vrhovnim vođom. Nismo se čuli sa sinom. S vremena na vrijeme pojavi se neka izjava — ali ne znamo ni da li je živ - rekao je Tramp.

- Ne smatram ga zaista liderom - dodao je.

O pregovorima s Iranom rekao je:

- Radimo petodnevni period, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Ako prođe dobro, završit ćemo s rješenjem. U suprotnom, nastavit ćemo bombardovati punom snagom.

Napomenuo je da bi svaki dogovor uključivao sprječavanje Irana da dođe do nuklearne bombe:

- Želimo da nema nuklearne bombe, nikakvog nuklearnog oružja - rekao je. Dodao je da SAD žele preuzeti iranski visoko obogaćeni uranij:

- Taj nuklearni materijal. To ćemo htjeti. I mislim da ćemo to dobiti. Oko toga smo se složili.

Smanjivanje intenziteta ratovanja

Tramp je istaknuo da će i dalje tražiti 200 milijardi dolara za Pentagon, iako namjerava smanjiti intenzitet rata s Iranom:

- Dobro je to imati — uvijek je dobro imati, svijet je vrlo napet - rekao je novinarki Kolins.

- A demokrate dodatno podgrijavaju situaciju, znate, uglavnom demokrate to rade.

Predsjednik je ponovio da SAD razgovaraju s "visokorangiranom osobom" iz iranskog režima kako bi pokušale okončati rat, ali ne s vrhovnim vođom Modžtabom Hamenijem.

# IRAN
# DONALD TRAMP
# MOJTABA KHAMENEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.