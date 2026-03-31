Lavrov upozorava: U tijeku je potpuno razaranje svjetskog poretka

U tijeku je potpuno razaranje starog svjetskog poretka i intenzivna borba za globalno vodstvo, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Šef ruske diplomacije naglasio je da Moskva poziva na hitan prekid američke i izraelske agresije na Iran te je upotrebu vojne sile protiv civila i civilne infrastrukture nazvao neprihvatljivom, piše TASS.

Preustroj svjetskog poretka

Lavrov je na sastanku Ruskog vijeća za međunarodne poslove ocijenio da se novi svjetski poredak uspostavlja rušenjem starog.

- Usred smo preustroja globalnog poretka, za koji se nadamo da će dovesti do uspostave održivog i pravednog multipolarnog svijeta. No, zasad ta transformacija više nalikuje razaranju u svakom smislu te riječi - rekao je.

- Borba za vodeće pozicije u novom svijetu iznimno je žestoka – to je pitanje života i smrti. Svjedočimo tome gotovo svakodnevno - dodao je ministar. Prema njegovim riječima, međunarodno pravo i dalje se gazi, a "sve je manje ograničavajućih čimbenika koji su decenijama osiguravali relativno stabilan poredak".

Također je primijetio da, kako kaže, neke zemlje polažu pravo na teritorije bez ikakve pravne osnove.

- Neke su zemlje izgubile kompas i otvoreno polažu pravo na određene teritorije, a da za svoje planove ne nude ni najmanje pravno opravdanje - kazao je Lavrov.

Odnosi sa Zapadom

Govoreći o odnosima sa zapadnim zemljama, Lavrov je konstatovao da oni nisu u dobrom stanju, ali je istaknuo da je Moskva spremna za dijalog, no "sigurno neće nikoga loviti".

- Ovdje je ključno čvrsto braniti naše nacionalne interese. Naša vrata za dijalog i moguće sporazume ostat će otvorena, ali isključivo na strogo ravnopravnoj i obostrano korisnoj osnovi. Otvorena su za one koji su spremni odbaciti svoje hirove i jasno predstaviti što nam predlažu - poručio je.

Rusija će sama odlučiti "kako će odgovoriti na bilo kakve ideje koje bi mogle doći od zapadnih elita", dodao je.

Prema njegovim riječima, zemlje BRICS-a i Šangajske organizacije za suradnju (ŠOS) postaju mete agresivnog otpora.

- U suštini, ne samo Rusija i Kina, nego i druge članice BRICS-a i ŠOS-a, kao i svi više ili manje neovisni centri moći i razvoja, postaju mete agresivnog otpora onih koji su navikli živjeti na tuđi račun - rekao je.

Sukob na Bliskom istoku

Lavrov je ponovio poziv Rusije na "hitan prekid američke i izraelske agresije na Iran". Naglasio je da Moskva smatra neprihvatljivom upotrebu vojne sile protiv civila i civilne infrastrukture, "bilo gdje se nalazili – u Iranu ili u državama članicama Vijeća za suradnju u Zaljevu".

Moskva je, kaže, spremna pomoći stranama u sukobu na Bliskom istoku u pronalasku diplomatskog rješenja.

- Spremni smo ponuditi posredovanje i druge oblike pomoći kako bismo situaciju vratili na politički i diplomatski kolosijek - izjavio je.

Optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael da pokušavaju spriječiti normalizaciju odnosa Irana s arapskim zemljama Perzijskog zaljeva.

- Ono čemu trenutno svjedočimo u toj regiji jest pokušaj Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da spriječe normalizaciju odnosa između Irana i njegovih susjeda, pa čak i da okrenu članice Vijeća za suradnju u Zaljevu protiv Irana - ocijenio je Lavrov. Pokušaje SAD-a da pregovore iskoristi kao paravan za agresiju na Iran nazvao je "nepoštenima".