Belgijski ministar svjedočio napadima u Libanu: Ovo mora prestati!

Belgijski ministar vanjskih poslova Maksim Prevot (Maxime Prevot) oglasio se povodom najnovijih izraelskih napada na Liban, u kojima je poginulo najmanje 250 osoba. Prevot je oštro osudio napade koji su se dogodili upravo u trenutku njegovog boravka u Bejrutu. Kako je pojasnio, jučer je s delegacijom boravio u glavnom gradu Libana kako bi iskazao punu podršku belgijske vlade libanskim vlastima i izrazio duboku solidarnost s porodicama pogođenim sukobom između Izraela i Hezbolaha.

- Neposredno prije nego što sam pohvalio predsjednika Aouna (Joseph op.a.) zbog ponude za otvaranje službenih pregovora s Izraelom o prekidu vatre, Izrael je, bez prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava, navodno uzrokujući stotine civilnih žrtava - naveo je Prevot. Dodao je da se u trenutku napada nalazio u ambasadi zajedno s delegacijom, svega nekoliko stotina metara od mjesta udara projektila.

- Ovo mora prestati. Prekid vatre između SAD-a, Izraela i Irana mora uključivati i Libanon - zaključio je. Ranije je pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif), koji je imao ključnu ulogu posrednika u pregovorima između SAD-a i Irana, izjavio da će primirje obuhvatiti i Liban, nakon čega je Hezbolah obustavio napade.