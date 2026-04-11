Uoči pregovora s Vašingtonom: Iran šalje jasnu poruku Americi zbog ubijene djece

Visoka iranska delegacija, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagerom Halibafom (Mohammad Bagher Qalibaf) i ministrom vanjskih poslova Abazom Aragčijem (Abbasom Araghchi), doputovala je u Islamabad na ključne mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Neposredno prije polaska, Halibaf je putem društvene mreže X poslao snažnu simboličnu poruku.

Uz političke lidere, delegaciju čine i vodeći vojni te ekonomski zvaničnici, uključujući guvernera centralne banke i sekretara odbrambenog vijeća.

Objavio je fotografije unutrašnjosti aviona gdje su na putničkim sjedištima, uz cvijeće i ruksake, bile postavljene slike djece stradale u američkom raketnom napadu.

Uz te prizore je napisao:

- Moji saputnici na ovom letu.