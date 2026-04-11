Uoči pregovora s Vašingtonom: Iran šalje jasnu poruku Americi zbog ubijene djece

Visoka iranska delegacija, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagerom Halibafom (Mohammad Bagher Qalibaf) i ministrom vanjskih poslova Abazom Aragčijem (Abbasom Araghchi), doputovala je u Islamabad na ključne mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Uz političke lidere, delegaciju čine i vodeći vojni te ekonomski zvaničnici, uključujući guvernera centralne banke i sekretara odbrambenog vijeća.
Neposredno prije polaska, Halibaf je putem društvene mreže X poslao snažnu simboličnu poruku.
Objavio je fotografije unutrašnjosti aviona gdje su na putničkim sjedištima, uz cvijeće i ruksake, bile postavljene slike djece stradale u američkom raketnom napadu.
Uz te prizore je napisao:
- Moji saputnici na ovom letu.
Ovom objavom i oznakom "Minab 168", podsjetio je na tragediju u južnom Iranu kada je pogođena škola za djevojčice.
Tom prilikom je smrtno stradalo najmanje 165 učenica starosti od 7 do 12 godina.