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KRVAVA SIMBOLIKA

Uoči pregovora s Vašingtonom: Iran šalje jasnu poruku Americi zbog ubijene djece

Moji saputnici na ovom letu, napisao je na platformi X Mohamedom Bager Halibaf

Muhamed Bager Halibaf u avionu uz jasnu poruku. Platforma X

B. S.

11.4.2026

Visoka iranska delegacija, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagerom Halibafom (Mohammad Bagher Qalibaf) i ministrom vanjskih poslova Abazom Aragčijem (Abbasom Araghchi), doputovala je u Islamabad na ključne mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. 

Uz političke lidere, delegaciju čine i vodeći vojni te ekonomski zvaničnici, uključujući guvernera centralne banke i sekretara odbrambenog vijeća.

Neposredno prije polaska, Halibaf je putem društvene mreže X poslao snažnu simboličnu poruku.

Objavio je fotografije unutrašnjosti aviona gdje su na putničkim sjedištima, uz cvijeće i ruksake, bile postavljene slike djece stradale u američkom raketnom napadu.

Uz te prizore je napisao:

- Moji saputnici na ovom letu.

Ovom objavom i oznakom "Minab 168", podsjetio je na tragediju u južnom Iranu kada je pogođena škola za djevojčice.

Tom prilikom je smrtno stradalo najmanje 165 učenica starosti od 7 do 12 godina.

# IRAN
# ŠKOLA
# MOHAMMAD BAGHER QALIBAF
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