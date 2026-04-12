Primirje povodom Vaskrsa u Ukrajini prekršeno nakon 38 minuta, Zelenski traži trajni mir

Privremeno primirje povodom Vaskrsa, koje su u subotu popodne dogovorili Rusija i Ukrajina, prekršeno je svega 38 minuta nakon stupanja na snagu, kada su se oglasile sirene za zračni napad u regiji Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine.

Ukrajinski zvaničnici i vojska od tada bilježe višestruka kršenja primirja duž linije fronta, iako nije bilo dalekometnih raketnih ili dron napada.

Pauza u borbama trebala bi trajati do ponedjeljka, više od četiri godine nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju, piše BBC.

- Vaskrs bi trebao biti vrijeme sigurnosti, vrijeme mira - napisao je predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X, upozorivši da će ukrajinske snage "strogo uzvratiti" na svaku akciju Moskve.

Nepovjerenje je veliko među stanovnicima. Uoči početka primirja, porodice su donosile korpe s tradicionalnim kolačima, jajima i kobasicama na blagoslov u crkvu Svetog Jovana Bogoslova, čiji su prozori još uvijek zakovani daskama nakon oštećenja na početku rata.

- Možda će biti pauze, ali onda će Rusija pokrenuti još intenzivnije napade. To smo već vidjeli - rekla je parohijanka Larisa.

Na vojnom poligonu blizu granice, pripadnici jedinice bespilotnih letjelica Yasni Ochi testirali su novu opremu. Komandant Heorhiy rekao je da će vojnici ostati u pripravnosti tokom 32-satnog primirja, uvjeren da će doći do napada.

- Rusija kaže jedno, a radi drugo. Moramo biti spremni - izjavio je komadant.