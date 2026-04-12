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GUBICI

Rat s Iranom skupo košta Izrael: Troškovi već premašili 11,5 milijardi dolara

Većina sredstava usmjerena na odbranu, iznos uračunat u budžet za 2026. godinu

Izraelski napadi. Anadolija

B. A.

12.4.2026

Ministarstvo finansija Izraela saopćilo je da su troškovi rata s Iranom do sada dostigli oko 35 milijardi šekela, odnosno približno 11,5 milijardi dolara.

Prema preliminarnim procjenama, najveći dio sredstava, oko 22 milijarde šekela, usmjeren je na odbrambeni sektor.

Nadležni navode da je ovaj iznos već uključen u budžet za 2026. godinu, čime su ratni izdaci unaprijed planirani u javnim finansijama.

Procjene izraelskih troškova u velikoj mjeri se podudaraju s američkim procjenama vlastitih izdataka tokom sukoba, iako se ističe da američke brojke ne obuhvataju ukupne troškove rata, već samo dio prikazan zakonodavcima.

S druge strane, Iran je svoje gubitke procijenio na oko 145 milijardi dolara, prema dostupnim analizama zasnovanim na otvorenim izvorima.

Ove brojke dodatno ukazuju na razliku između direktnih budžetskih izdvajanja i ukupnog ekonomskog opterećenja koje rat donosi svim uključenim stranama.

# IZRAEL
# FINANSIJE
# TROŠKOVI RATA
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