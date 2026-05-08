Zaharova oštro napala Armeniju: "Na čijoj ste strani, smatrali smo vas bratskom državom"

Odnosi između Rusije i Armenije posljednjih godina sve su zategnutiji, a Moskva sada otvoreno kritikuje armensko rukovodstvo zbog približavanja Evropskoj uniji i kontakata s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Nakon što je Armenija prošle godine zamrznula članstvo u vojnom savezu pod vodstvom Rusije, odnosi između dvije zemlje dodatno su pogoršani. Erevan je u međuvremenu pokazao interes za članstvo u Evropskoj uniji, što je izazvalo nezadovoljstvo Kremlja.

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova poručila je da je ruska javnost ogorčena zbog toga što je Armenija omogućila prostor za djelovanje ukrajinskog predsjednika.

– Rusko društvo s nevjericom gleda na poteze zemlje koju smo smatrali prijateljskom i bratskom državom – poručila je tokom redovnog obraćanja medijima.

Moskva je posebno kritikovala činjenicu da armensko rukovodstvo nije ignorisalo kontakte sa Zelenskim, uz pitanje “na čijoj je strani” Armenija kada je riječ o aktuelnom sukobu u Ukrajini.

S druge strane, armenski premijer ranije je izjavio da njegova zemlja sebe ne smatra saveznikom Rusije kada je riječ o ratu u Ukrajini.

Ruska strana reagovala je i na zajedničku deklaraciju Armenije i Evropske unije usvojenu na nedavnom samitu, kojom se potvrđuje evropski put Erevana i jačanje saradnje u oblasti ekonomije i sigurnosti.

Iz Moskve upozoravaju da bi ovakav kurs mogao dovesti do potpunog uključivanja Armenije u, kako navode, antirusku politiku Bruxellesa, što bi moglo imati ozbiljne političke i ekonomske posljedice po tu zemlju.