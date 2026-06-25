Pao avion u Poljskoj: Ima mrtvih

Vatrogasci su potvrdili da osobe u avionu nisu imale šanse za preživljavanje.

Vatrogasna služba potvrdila je smrt dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, a medicinsku pomoć su zatražile i dvije osobe koje su bile u blizini mjesta nesreće.

Dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopštile su danas poljske službe za vanredne situacije.

- Avion je potpuno izgorio. Unutra su bile dvije osobe - nisu žive, prenio je brigadir Lukaš Darmofalski iz Pokrajinske komande Državne vatrogasne službe.

Nakon gašenja požara vatrogasci su obezbijedili mjesto nesreće.

Povrijeđeni i ljudi na zemlji

Tragedija se nije završila samo smrću osoba u avionu. Dvije osobe koje su se nalazile u blizini javile su se hitnoj pomoći.

- Dvije osobe su se javile timu hitne pomoći i povrijeđene su, rekao je Darmofalski. Za sada nije poznato kakve su povrede i koliko su ozbiljne.

Avion pao na teren automobilskog kluba

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, avion je pao na teren Automobilklub Polski, gdje se nalazi i centar za obuku vozača. Kako se navodi, avion je pao prije nego što je stigao do aerodroma.

Svjedoci navode da je motor letjelice radio neujednačeno i da je pilot do posljednjeg trenutka pokušavao da izbjegne okolne zgrade.

Nakon udara u tlo letjelica se odmah zapalila.

Na terenu i dalje rade vatrogasci, policija i istražitelji. Uzrok nesreće utvrdiće Državna komisija za istraživanje avionskih nesreća.