Iranski mediji: Ubijen iranski nuklearni naučnik

Iranska novinska agencija Mehr saopćila je da je ubijen iranski nuklearni naučnik Isar Tabatabai-Kamšeh (Tabatabai-Qamsheh), zajedno sa suprugom, u izraelskom napadu.
Napad se dogodio tokom razmjene udara između Irana i Izraela u ranim jutarnjim satima.
Izrael se zasad nije oglasio o navodima. Ranije jutros izraelska vojska objavila je da je ubila dvojicu komandanata iranske jedinice Kuds, inostranog ogranka Iranske revolucionarne garde.
Prema izvještajima, Izrael je tokom posljednjih sedam dana ubio ukupno šest istaknutih iranskih nuklearnih naučnika, prenose mediji.
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