"Sibirski Isus" osuđen na 12 godina zatvora zbog zlostavljanja sljedbenika

Ruski vođa sekte koji je tvrdio da je reinkarnacija Isusa Krista osuđen je prošlog ponedjeljka na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji, nakon što je proglašen krivim za ugrožavanje zdravlja i finansijskih interesa svojih sljedbenika.

Sergej Torop, bivši saobraćajni policajac kojeg su sljedbenici zvali Visarion, osnovao je 1991. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza, Crkvu Posljednjeg zavjeta u zabačenom dijelu Krasnojarskog kraja u Sibiru.

Hiljade sljedbenika

Bradati samoproglašeni mesija duge kose tvrdio je da se "ponovno rodio" kako bi prenosio Božju riječ i privukao je hiljade sljedbenika. Mnogi od njih doselili su se u naselje poznato kao "Stanište zore" ili "Grad Sunca" u periodu kada se Rusija suočavala sa siromaštvom i bezakonjem.

Torop, danas 64-godišnjak, svojim je sljedbenicima zabranjivao konzumaciju mesa, pušenje, alkohol, psovanje i korištenje novca, dok su se oni redovno molili u njegovu čast gledajući prema njegovoj velikoj kući na brdu.