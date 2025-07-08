"Sibirski Isus" osuđen na 12 godina zatvora zbog zlostavljanja sljedbenika

Ruski vođa sekte koji je tvrdio da je reinkarnacija Isusa Krista osuđen je prošlog ponedjeljka na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji, nakon što je proglašen krivim za ugrožavanje zdravlja i finansijskih interesa svojih sljedbenika.
Sergej Torop, bivši saobraćajni policajac kojeg su sljedbenici zvali Visarion, osnovao je 1991. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza, Crkvu Posljednjeg zavjeta u zabačenom dijelu Krasnojarskog kraja u Sibiru.
Hiljade sljedbenika
Bradati samoproglašeni mesija duge kose tvrdio je da se "ponovno rodio" kako bi prenosio Božju riječ i privukao je hiljade sljedbenika. Mnogi od njih doselili su se u naselje poznato kao "Stanište zore" ili "Grad Sunca" u periodu kada se Rusija suočavala sa siromaštvom i bezakonjem.
Torop, danas 64-godišnjak, svojim je sljedbenicima zabranjivao konzumaciju mesa, pušenje, alkohol, psovanje i korištenje novca, dok su se oni redovno molili u njegovu čast gledajući prema njegovoj velikoj kući na brdu.
Istražni odbor Ruske Federacije, tijelo slično američkom FBI-u, optužio je Toropa i dvojicu njegovih saradnika da su psihološkim pritiskom izvlačili novac od sljedbenika i nanijeli im ozbiljne mentalne i fizičke štete.
Sud u Novosibirsku saopštio je da su trojica osuđeni. Toropu i Vladimiru Vedernikovu izrečena je kazna od 12 godina zatvora u najstrožoj kaznenoj koloniji, dok je Vadim Redkin osuđen na 11 godina. Također, naloženo im je isplatiti 40 miliona rubalja (oko 420.000 eura) za odštetu žrtvama zbog "moralne štete". Sva trojica negirala su bilo kakvu krivicu.
Hapšenja 2020. godine
Torop i njegovi saradnici uhapšeni su 2020. godine tokom racije specijalnih snaga koje su helikopterom upale u njihovo naselje, a u akciji je učestvovala i sigurnosna služba FSB, nasljednica sovjetskog KGB-a.
Prema podacima državne novinske agencije RIA, istražitelji su utvrdili da su muškarci nanijeli "moralnu štetu" 16 osoba, ozbiljno narušili fizičko zdravlje šest osoba, dok je jedna osoba pretrpjela "umjerene zdravstvene posljedice".
Vedernikova se teretilo i za prevaru, navodi RIA. U dokumentarcu BBC-ja iz 2017. godine, redatelj Sajmon Riv razgovarao je s Toropom koji je i tada negirao sve optužbe. Film je prikazao i kako su djevojčice čiji su roditelji bili Toropovi sljedbenici odgajane da postanu, kako je lokalna učiteljica rekla, "nevjeste dostojnih muškaraca".