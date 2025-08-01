Bajden opleo po Trampu: "Ovo su mračni dani"

Bivši predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) upozorio je u četvrtak da se zemlja suočava s "mračnim danima" pod vodstvom predsjednika Donalda Trampa (Trumo), rekavši da izvršna vlast "čini se da čini sve što može da demontira Ustav"

– Prečesto to rade uz pomoć Kongresa koji samo sjedi sa strane i omogućava to najvišem sudu u zemlji. Presude koje su donijeli, Bože moj. Ljudi, u našim životima, životu naše nacije, postoje trenuci toliko oštri da dijele sve što je bilo prije od svega što je uslijedilo. Trenuci koji su nas prisilili da se suočimo s teškom istinom o sebi, našim institucijama i samoj demokratiji. Po mom mišljenju, nalazimo se u takvom trenutku američke historije, što se odražava u svakom okrutnom pokušaju izvršne vlasti, svakom poništavanju osnovnih sloboda, svakoj eroziji dugogodišnjeg uspostavljenog presedana – rekao je Bajden na godišnjoj svečanosti Nacionalne advokatske komore u Čikagu.

Važnost sudova

Iako nije direktno spomenuo Trampa po imenu, Bajden ga je nazvao "ovim tipom" i poručio da Amerikanci sve više prepoznaju koliko je važno ograničavati moć izvršne vlasti.

– Sudije su važne. Sudovi su važni. Zakon je važan i Ustav je važan. Mislim da mnogi Amerikanci počinju shvatati pod kakvim smo pritiskom s ovim čovjekom kojeg imamo kao predsjednika. Oh, pripremite se, ljudi, ovo tek počinje – kazao je.

Bajden je kritikovao i "advokatske kompanije koje popuštaju pod pritiskom, savijaju se pred nasilnicima umjesto da ostanu ukorijenjene u pravdi i zakonu", kao i neke od najvećih američkih medijskih kuća.

Također se osvrnuo na "očigledno veselje koje neki naši političari izražavaju" prema agresivnoj primjeni imigracionih zakona.

"Brisanje historije"

Prema njegovim riječima, sadašnja administracija sistematski radi na tome da "poništi sve dobitke iz moje administracije, da izbriše historiju umjesto da je stvara, da ukine pravednost, jednakost, da izbriše samu pravdu".

– Ljudi, ne možemo ovo uljepšavati. Ovo su mračni dani, ali svi ste ovdje iz istog razloga. To je zato što je naša budućnost doslovno na kocki. Moramo, moramo se ne ispričavati što se borimo za budućnost – poručio je bivši predsjednik.

Njegov govor dolazi u sedmici u kojoj su se dvojica njegovih bivših visokih savjetnika pojavila pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma u okviru republikanske istrage o Bajdenovom navodnom kognitivnom padu i pokušajima da se to prikrije od javnosti.

Govoreći u Čikagu, Bajden se i našalio na račun svojih godina:

– Imam sumnjivu čast da sam izabran za najmlađeg senatora u američkoj historiji i najstarijeg predsjednika u američkoj historiji. Pakao je dvaput napuniti 40 godina – rekao je.

Bajden, koji se i dalje liječi od agresivnog oblika raka prostate, povukao se iz javnosti nakon napuštanja Bijele kuće, održavši svega nekoliko govora, a vrijeme uglavnom provodi u svojim domovima u Vilmingtonu i Rihobot Biču u saveznoj državi Delaver, gdje radi na novoj knjizi.

Poziv Amerikancima

Na kraju govora, pozvao je Amerikance da "skupe hrabrost" i zauzmu se za ono što je ispravno.

– To znači uzeti klijenta koji ne može napisati veliki ček, ali treba zaštititi svoja osnovna temeljna prava. To znači potpisati taj zadatak koji može izazvati gnjev ljudi na vlasti, ali znate da je to ispravna stvar. To znači čvrsto se suprotstaviti neustavnim radnjama, osmišljenim da vas zastraše. To znači napisati članak, održati govor, voditi protest, braniti ideje na kojima je vaša zemlja utemeljena, zaštititi svoje institucije, boriti se za dušu nacije – zaključio je Bajden.