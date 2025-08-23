Putin o rusko-američkim odnosima: Postoji "svjetlo na kraju tunela"

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji "svjetlo na kraju tunela" u rusko-američkim odnosima.

Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.

- Dolaskom predsjednika Trampa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci - rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.

- Sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trampa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti - naglasio je