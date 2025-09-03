Rusija izvela val napada dronovima na Ukrajinu, Poljska digla avione

Avioni Poljske i saveznika aktivirani su danas kako bi osigurali zračni prostor, a sve zbog Ruskih zračnih napada na zapadnu Ukrajinu koja je blizu granice s Poljskom, saopćilo je operativno komandanstvo poljskih oružanih snaga.

- Ruska Federacija ponovno izvodi napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriju Ukrajine - saopćilo je operativno komandanstvo u objavi na X.

- Kako bi se osigurala sigurnost poljskog zračnog prostora, Poljski i saveznički avioni intenzivno djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sistemi protuzračne odbrane i radarskog izviđanja dosegli najviše stanje pripravnosti - piše u nastavku.

Rusija je noćas pokrenula val napada dronovima i raketama na ukrajinske gradove, gađajući zapadne i središnje regije, objavili su ukrajinski dužnosnici.

U gradu Znamjanki u Kirovohradskoj oblasti ranjeno je pet ljudi, a u napadu dronovima uništeno je 28 zgrada, naveli su lokalni čelnici. Oko 5:30 ujutro novinari Kyiv Independenta javili su da su se u glavnom gradu čule eksplozije.

Na zapadu Ukrajine eksplozije su odjeknule u Kalušu, Hmeljnickom, Lucku i Rivnom. Između 2 i 2:30 ujutro u Lavovu su se čuli pucnjevi ukrajinske protuzračne odbrane, potvrdio je novinar Kyiv Independenta koji se nalazi na terenu.

U gradu Višhorodu, na rubu Kijeva, srušeni dron izazvao je požar u stambenoj zgradi, izvijestio je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik. U tom napadu nije bilo žrtava.

Nema podataka o dodatnoj šteti ni žrtvama u ostalim gradovima. Gotovo sve ukrajinske regije tokom noći bile su pod uzbunom zbog novih ruskih napada, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Napadi stižu u trenutku kada Rusija posljednjih sedmica ponovno pojačava udare na ukrajinske gradove, iako tvrde da su spremni za razgovore o miru.