Putin i Đinping razgovarali o besmrtnosti: "Ljudi će se moći podmlađivati"

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) i njegov ruski kolega Vladimir Putin danas su u Pekingu razgovarali i o dugovječnom životu i besmrtnosti.

O tome su razgovarali dok su sa sjevernokorejskim predsjednikom Kim Jong Unom hodali ka mjestu s kojeg su gledali veliku kinesku vojnu paradu na Trgu Tiananmen, povodom 80. godišnjice od poraza Japana u Drugom svjetskom ratu.

Njihov dolazak na paradu je uživo prenošen te je tom prilikom snimljeno kako razgovaraju o dugovječnosti i besmrtnosti.

- I ja sam veoma sretan. Prošlo je mnogo vremena otkako smo se posljednji put vidjeli – izjavio je Đinping na mandarinskom, obraćajući se Kimu.

Posljednji susret

Predsjednik Sjeverne Koreje mu je preko prevodilaca odgovorio da je prošlo šest godina otkako su se posljednji put vidjeli. Predsjednik Kine je nešto kasnije na maternjem jeziku rekao:

- Sada su ljudi u sedamdesetim još uvijek mladi".

Nakon toga su tri predsjednika tokom živog prijenosa prikazana u širokom kadru, zbog čega je teško shvatiti ko u tom trenutku govori, ali djeluje da ruski prevodilac prevodi ono što je Si kazao Putinu:

- Ranije su ljudi rijetko živjeli duže od 70 godina, ali ovih dana sa 70 godina... - rekao je Si, a nakon čega je teško čuti šta je u nastavku rekao, ali rečenica je završila s: "još uvijek dijete".

Stalna transplatacija

Nedugo nakon toga je prevodilac, za kojeg se pretpostavlja da je Putinov prevodilac, kazao Siju:

- Za nekoliko godina, razvojem biotehnologije, ljudski organi će se moći stalno transplantirati, tako da će se ljudi moći podmlađivati, pa čak biti i besmrtni".

Kineski predsjednik je na to odgovorio da se pretpostavlja da će ljudi u ovom stoljeću živjeti i do 150 godina, što je prevodilac preveo Putinu koji je kasnije sam potvrdio novinarima da su razgovarali o dugovječnom životu, prenosi CNN.