Bosna i Hercegovina je jučer obilježila 82. godišnjicu potvrde svoje državnosti i principe koji su tada utvrđeni u Mrkonjić-Gradu na Prvom zasjedanju, ujedno i osnivačkoj skupštini Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBiH). Udareni su tada temelji modernoj BiH, koja je u noći sa 25. na 26. novembar zakoračila u sada već historijske godine jednakopravnosti i suvereniteta kao jedna od republika nekadašnje Jugoslavije.

Delegati ZAVNOBiH-a bili su sudije, advokati, učitelji, studenti, profesori, trgovci, službenici, seljaci, radnici, partizanski komandanti, ugledni komunisti, ali i članovi narodnooslobodilačkih odbora. Zasjedanje ZAVNOBiH-a zaključeno je proglasom patriotskog jedinstva bh. naroda i poznatom krilaticom da BiH „nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska“, ali i da BiH „bude slobodna i zbratimljena zemlja, u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost Srba, Muslimana i Hrvata“.

Nažalost, više od osam decenija poslije borba za vrijednosti ZAVNOBiH-a još traje. Dok je u Federaciji BiH to neradni dan i obilježava se uz brojne ceremonije, u entitetu Republika Srpska taj praznik se odbija kao neustavan. Dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump) šalje čestitku članovima Predsjedništva BiH i „u ime Sjedinjenih Američkih Država čestita narodu Bosne i Hercegovine na obilježavanju godišnjice vaše državnosti“, uz poziv da se problemi u toj zemlji rješavaju unutrašnjim dogovorom i uz uvažavanje interesa sva tri konstitutivna naroda, dotle bivši predsjednik entiteta RS Milorad Dodik poručuje kako 25. novembar nije nikakav praznik, već je to još jedna muslimanska provokacija.

I možda je u toj slici najtuplji rez stvarnosti. Uz brojne međunarodne čestitke, domaći glasovi koji osporavaju kontinuitet BiH, predvođeni Dodikom, nikako da shvate da je ono što je ZAVNOBiH postavio kao temelj najtačniji kompas i za njih i za sve nas.