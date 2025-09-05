Penzioneri konačno odahnuli

Penzioneri u Federaciji BiH konačno imaju razloga za optimizam. Nakon višegodišnje borbe da se njihove penzije usklađuju na pravedniji način, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u proceduru prijedlog zakona koji bi mogao donijeti stvarnu promjenu.

Umjesto dosadašnje nelogične veze s BDP-om, penzije bi se u budućnosti trebale usklađivati prema rastu potrošačkih cijena i prosječne plaće – onako kako su penzioneri godinama tražili.

Ono što posebno ohrabruje jeste da bi usklađivanje ubuduće bilo dvaput godišnje, što bi barem djelimično ublažilo udar inflacije na najugroženiju kategoriju stanovništva. Još važnije, Vlada je otvorila vrata dijalogu – predstavnici Saveza penzionera dobili su priliku da imaju uvid u sam prijedlog i prate koliko se njihove sugestije uvažavaju.

Ipak, da bi reforma bila potpuna, ostalo je još nedovršenih pitanja. Savez s pravom insistira da se zakonom predvidi i vanredno usklađivanje, u slučaju kriza poput pandemije koronavirusa. Jer život, nažalost, često ne čeka kalendarska pravila.

Sada je sve u rukama Parlamenta FBiH. Penzioneri su jasno poručili – žele da zakon bude usvojen do 15. oktobra, kako bi se nove odredbe počele primjenjivati od januara. Vrijeme do tada treba iskoristiti za fiskalnu procjenu i otklanjanje nedoumica, ali bez odugovlačenja.

Jedna stvar mora biti kristalno jasna: niko ne smije dirati stečena prava penzionera. To je minimum. Ali, ako već govorimo o ispravljanju nepravde, onda je red da se najzaslužnijim građanima napokon omogući da žive dostojanstveno. Jer svaka odgođena odluka, svaka odgađana reforma, plaća se zdravljem i životom ljudi koji su ovu zemlju gradili.