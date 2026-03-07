Vjosa Osmani raspustila parlament: Kosovo ide na prijevremene izbore

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani objavila je u petak da raspušta Skupština Kosova nakon što zastupnici nisu uspjeli izabrati novog predsjednika države u roku predviđenom ustavom.

Na konferenciji za medije Osmani je pojasnila da su pokušaji izbora novog predsjednika tokom sjednice održane kasno u četvrtak završili bez rezultata. Zbog toga je, kako je istakla, bila primorana postupiti u skladu s ustavnim ovlaštenjima.

- Danas sam, u skladu s Ustavom Republike Kosovo, donijela odluku o raspuštanju Skupštine i time ispunila svoju jasno definisanu ustavnu obavezu - poručila je Osmani.

Predsjednica je naglasila da je politička kriza mogla biti izbjegnuta te optužila zastupnike da nisu pokazali dovoljno odgovornosti prema interesima države. Podsjetila je i da Ustav jasno propisuje da novi predsjednik mora biti izabran najkasnije 30 dana prije isteka mandata aktuelnog šefa države.

Najavila je i da će se uskoro sastati s liderima političkih stranaka kako bi se dogovorili o datumu prijevremenih općih izbora.

Istek mandata

Petogodišnji mandat predsjednice Vjose Osmani ističe 4. aprila, a prema ustavu novi predsjednik morao je biti izabran do 5. marta. Međutim, stranka premijera Albin Kurti, Pokret Samoopredjeljenje, nije uspjela osigurati podršku opozicije za svog kandidata Glauk Konjufca.

Opozicione stranke su insistirale na izboru kompromisnog kandidata, što je dodatno produbilo politički zastoj u parlamentu.

Predsjednica parlamenta Albulena Haksihu (Haxhiu) tokom sjednice je izjavila da nema dovoljno zastupnika za nastavak glasanja. Na sjednici je bilo prisutno 66 poslanika, dok je za održavanje glasanja potrebno najmanje 80, zbog čega je sjednica prekinuta.

Istovremeno, parlament se obratio Ustavni sud Kosova tražeći ocjenu ustavnosti procesa izbora predsjednika i privremenu mjeru kojom bi se suspendovao rok za izbor do donošenja odluke suda.

Izmjena ustava

Na istoj sjednici razmatrana je i inicijativa za izmjene ustava koje bi omogućile da predsjednika biraju građani direktno na izborima, ali ni taj prijedlog nije dobio potrebnu podršku.