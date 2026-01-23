Jedna pogrešna navika može vas koštati mršavljenja

Čak i kada smo uvjereni da smo učinili sve za svoje zdravlje, od treninga do uravnoteženih obroka, neke nas navike mogu potajno sabotirati. Metabolizam ne prestaje raditi dok spavamo. Upravo zato večernje rutine imaju veći utjecaj nego što mislimo.

Ljekari upozoravaju na jednu čestu pogrešku: kasne obroke.

– Mnogi jedu neposredno prije spavanja, kada je metabolizam najsporiji. Tada se kalorije lakše skladište kao masno tkivo – objašnjava dr. Feliks Špigl.

No nije uvijek riječ o stvarnoj gladi. Često su u pitanju stres, umor ili navika.

Rješenje, kažu stručnjaci, leži u nekoliko jednostavnih promjena. Savjetuje se da posljednji obrok bude najmanje četiri sata prije odlaska na spavanje. Ako u krevet idemo u 22 sata, večera bi trebala biti oko 18.

Preporučuju se obroci bogati proteinima i vlaknima – poput puretine, povrća i cjelovitih žitarica, jer produžuju osjećaj sitosti.

Važno je, također, zastati i zapitati se jesmo li zaista gladni. Kratka pauza i nekoliko dubokih udisaja mogu pomoći da razlikujemo fizičku potrebu od emocionalnog impulsa.