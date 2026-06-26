BiH protiv domaćina u šesnaestini finala Mundijala

Dok je u Bosni i Hercegovini bila noć, završene su utakmice grupne faze koje su razriješile dilemu i potvrdile – reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala igrat će protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Veliki duel zakazan je za 2. juli u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu u San Francisku, gdje će Zmajevi pokušati napraviti još jedan korak ka najvećem uspjehu u historiji bh. fudbala.

Za izabranike Sergeja Barbareza to će biti novi ispit karaktera protiv selekcije koja je, uz podršku domaćih navijača, pokazala da ima ozbiljne ambicije na Mundijalu.

Domaćin pun samopouzdanja

Amerikanci su grupnu fazu završili s dvije uvjerljive pobjede nad Paragvajom i Australijom, dok su igrajući u kombinovanom sastavu izgubili od Turske u posljednjem kolu.

Posjeduju tim sastavljen od igrača koji nastupaju u najjačim evropskim ligama. Najveće prijetnje predstavljaju kapiten Kristijan Pulišić, vezista Veston Mekeni (Weston McKennie), napadač i defanzivac Entoni Robinson (Antonee Robinson), dok selekciju predvodi iskusni stručnjak Maurisio Početino (Mauricio Pochettino).

Poznato još nekoliko parova nokaut faze

Osim duela Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđeno je još nekoliko zanimljivih susreta šesnaestine finala:

Južna Afrika – Kanada

Nizozemska – Maroko

Brazil – Japan

U narednim danima bit će kompletiran i ostatak kostura nokaut faze, nakon čega će biti poznat kompletan put reprezentacija koje ostaju u igri za osvajanje titule prvaka svijeta.