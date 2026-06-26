Anri objasnio zašto je Mesi ubojit iz "Zone 14"

Tijeri Anri (Thierry Henry) je objasnio zašto je Lionel Messi (Mesi) toliko opasan iz Zone 14, dijela terena koji se nalazi odmah izvan protivničkog kaznenog prostora.
Mesi nastavlja da dokazuje da su godine samo broj.
Nakon što je postigao het-trik na otvaranju Svjetskog prvenstva između Argentine i Alžira, 39-godišnjak je prestigao njemačkog napadača Miroslava Klosea kao najbolji strijelac turnira svih vremena.
Dva gola protiv Austrije u ponedjeljak dovela su njegov ukupan broj golova na Svjetskom prvenstvu na 18.
Mesijevu briljantnost mnogi su analizirali tokom godina, a ove sedmice, bivši saigrač iz Barselone (Barcelona), Anri, odlučio je dati svoje mišljenje o tome zašto je Argentinac toliko efikasan u posljednjoj trećini.
Anri je tokom gostovanja na Foks Sport (Fox Sport) dao pregled Mesija i njegove sposobnosti da promijeni igru iz Zone 14.
U modernoj taktičkoj analizi, teren je podijeljen na 18 zona, koja se sastoji od šest horizontalnih redova i tri vertikalne kolone.
Zona 14, s druge strane, je srednji pravougaonik u posljednjoj napadačkoj trećini koji se nalazi direktno između centralnog veznog područja i kaznenog prostora.
Postoji razlog zašto se često naziva "zlatnim kvadratom". Statistički podaci su pokazali da su uspješni timovi poput francuske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1998. godine imali bolje rezultate u Zoni 14.
- Slušajte, pričali smo o tome kako Mesi živi, diše, spava, pije kafu u toj zoni. Dozvolite mi da vam objasnim - započeo je Anri.
- Zona 14 je centralno područje odmah izvan protivničkog šesnaesterca. Svi znamo da je zona 17 zona u kojoj se postiže najviše golova. Ali ako znate kako se ovdje zadržavati i razumijete igru, možete postići mnogo golova. A Mesi tačno zna kako da ostane ovdje. Ovo je njegova kuća. Ovdje postiže mnogo, mnogo golova - ispričao je Anri.