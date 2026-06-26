Anri objasnio zašto je Mesi ubojit iz "Zone 14"

Tijeri Anri (Thierry Henry) je objasnio zašto je Lionel Messi (Mesi) toliko opasan iz Zone 14, dijela terena koji se nalazi odmah izvan protivničkog kaznenog prostora.

Mesi nastavlja da dokazuje da su godine samo broj.

Nakon što je postigao het-trik na otvaranju Svjetskog prvenstva između Argentine i Alžira, 39-godišnjak je prestigao njemačkog napadača Miroslava Klosea kao najbolji strijelac turnira svih vremena.

Dva gola protiv Austrije u ponedjeljak dovela su njegov ukupan broj golova na Svjetskom prvenstvu na 18.

Mesijevu briljantnost mnogi su analizirali tokom godina, a ove sedmice, bivši saigrač iz Barselone (Barcelona), Anri, odlučio je dati svoje mišljenje o tome zašto je Argentinac toliko efikasan u posljednjoj trećini.

Anri je tokom gostovanja na Foks Sport (Fox Sport) dao pregled Mesija i njegove sposobnosti da promijeni igru ​​iz Zone 14.