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SAN FRANCISKO

Ulaznice sve jeftinije pred duel SAD i BiH

Kako se približava meč šesnaestine finala Mundijala, karte na tržištu preprodaje bilježe značajan pad, posebno na najboljim mjestima na stadionu

Ulaznice za meč SAD - BIH. Platforma X

M. R.

30.6.2026

Do utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država ostalo je još malo vremena, a navijači koji još nisu osigurali svoje mjesto na tribinama imaju razloga za zadovoljstvo.

Na platformama za preprodaju ulaznica cijene su posljednjih dana osjetno niže nego što su bile krajem prošle sedmice, pa se karte sada mogu kupiti po znatno povoljnijim iznosima.

Najjeftinija ulaznica, koja je prije nekoliko dana koštala čak 1.959 dolara, sada je dostupna za 1.479 dolara, što predstavlja pad od 480 dolara.

Još veće korekcije zabilježene su na atraktivnijim pozicijama na stadionu "Levi's". Karte za mjesta u sektoru 300 pale su sa 2.369 na 1.517 dolara, dok je za nivo 200 cijena smanjena sa 2.814 na 1.677 dolara.

Najizraženiji pad zabilježen je u donjem prstenu stadiona, najbliže terenu. Ulaznice koje su ranije dostizale 3.117 dolara sada se mogu pronaći za oko 1.780 dolara, što je razlika veća od 1.300 dolara.

Navijači koji prvi put kupuju ulaznice putem platforme SeatGeek mogu ostvariti i dodatni popust korištenjem promotivnog koda, čime je odlazak na jednu od najiščekivanijih utakmica šesnaestine finala postao nešto pristupačniji.

Duel Bosne i Hercegovine i SAD igra se u noći sa srijede na četvrtak na stadionu "Levi's" u Santa Clari, a pobjednik će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

# SAN FRANCISCO
# ULAZNICE
# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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