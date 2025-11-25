Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji se proslavlja prema historijski vrlo značajnom datumu - 25. novembru 1943. godine, kada je održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine), u Mrkonjić-Gradu. Tada je donesena odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon nekoliko dana (29. novembra) spomenuta odluka ZAVNOBIH-a je potvrđena i ozvaničena na Prvom zasjedanju AVNOJ-a, odnosno Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, u Jajcu. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na BiH. Jedinstvena i nedjeljiva Ono što je bilo najvažnije i zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a, jeste upravo činjenica da je Bosna i Hercegovina, odlukom na tom zasjedanju, definirana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Treba dodati da je ovu odluku na zasjedanju ZAVNOBiH-a potvrdilo i izglasalo 247 vijećnika ZAVNOBiH-a svih bosanskohercegovačkih naroda.

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Rođen pisac Feliks Lope de Vega Karpio 1562. - Rođen Feliks Lope de Vega Karpio (Félix Lope de Vega y Carpio), najznačajniji španski dramski pisac, koji je, prema predanju, napisao više od 1.800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove približno 500, nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i historijskih zapisa. Djela: komedije i drame "Peribanjes", "Kazna bez osvete", "Seviljska zvijezda", "Madridski čelik", "Cvijeće Don Huana", "Nagrada za dobro govorništvo", "Preko mosta", "Dovitljiva djevojka", "Baštovanov pas", "Budalasta vlastelinka", "Fuente Ovehuana", roman "Doroteja"... 1763. - Umro francuski pisac Abe Prevo (Abbe Prevost), poznat po romanu "Manon Lesko", prema kojem su kompozitori Žil Masne (Jules Massenet) i Đakomo Pučini (Giacomo Puccini) napisali opere. 1826. - Rođen srbijanski pisac Jovan Đorđević, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu, te profesor historije na Velikoj školi u Beogradu. Kratko je bio i ministar prosvjete Srbije. 1828. - Franjo Rački, hrvatski historičar i političar, svećenik, publicist, kulturni djelatnik, "otac hrvatske moderne kritičke historiografije", rođen je na današnji dan. 1835. - Rođen američki industrijalac škotskog porijekla Endrju Karnegi (Andrew Carnegie), koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u SAD i drugim zemljama, pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu i obezbijede njeno održavanje. Iz poslovnog života se povukao 1901., 18 godina prije smrti, a 1900. je objavio "Jevanđelje bogatstva", s tezom da "bogat čovjek umire sramno". 1844. - Njemački inžinjer Karl Fridrih Benc (Carl Friedrich Benz), koji je 1885. konstruisao jedan od prvih automobila, rođen je na današnji dan. Osnovao je kompaniju "Benz" za izradu benzinskih motora i automobila, od koje je udruživanjem nastao "Daimler-Benz". Generalno je priznat kao jedan od izumitelja motornog vozila.

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