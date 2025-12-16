Trivić: Jedini pravni put je tužba BiH protiv Hrvatske zbog nuklearnog otpada

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora bez odgađanja da pokrene tužbu protiv Republike Hrvatske zbog namjere da radioaktivni i nuklearni otpad bude smješten na Trgovskoj gori, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Trivić je zajedno sa odbornikom Narodnog fronta u Skupštini opštine Novi Grad Mirkom Batarom obišla lokaciju u Novom Gradu, koja se nalazi na samo nekoliko stotina metara od Trgovske gore te upozorila da je riječ o direktnoj prijetnji po živote više od 250.000 ljudi koji žive u slivu rijeke Une.

- Sa jedne strane nalazi se Trgovska gora, na samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje stojimo, a sa druge strane je Novi Grad i prostor gdje ljudi žive, rade i grade svoju budućnost - istakla je Trivić. Naglasila je da pitanje Trgovske gore nije završeno i da Hrvatska trenutno provodi pravne i administrativne pripreme da bi omogućila odlaganje nuklearnog otpada na ovoj lokaciji. - Taj otpad se još ne odlaže fizički, ali Hrvatska čini sve da pripremi teren za njegovo smještanje. Ovo pitanje postoji još od 1999. godine i predstavlja vanjskopolitičko pitanje na koje je Predsjedništvo BiH moralo davno da reaguje - poručila je Trivićeva.