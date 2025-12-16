Trivić: Jedini pravni put je tužba BiH protiv Hrvatske zbog nuklearnog otpada

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora bez odgađanja da pokrene tužbu protiv Republike Hrvatske zbog namjere da radioaktivni i nuklearni otpad bude smješten na Trgovskoj gori, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.
Trivić je zajedno sa odbornikom Narodnog fronta u Skupštini opštine Novi Grad Mirkom Batarom obišla lokaciju u Novom Gradu, koja se nalazi na samo nekoliko stotina metara od Trgovske gore te upozorila da je riječ o direktnoj prijetnji po živote više od 250.000 ljudi koji žive u slivu rijeke Une.
- Sa jedne strane nalazi se Trgovska gora, na samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje stojimo, a sa druge strane je Novi Grad i prostor gdje ljudi žive, rade i grade svoju budućnost - istakla je Trivić.
Naglasila je da pitanje Trgovske gore nije završeno i da Hrvatska trenutno provodi pravne i administrativne pripreme da bi omogućila odlaganje nuklearnog otpada na ovoj lokaciji.
- Taj otpad se još ne odlaže fizički, ali Hrvatska čini sve da pripremi teren za njegovo smještanje. Ovo pitanje postoji još od 1999. godine i predstavlja vanjskopolitičko pitanje na koje je Predsjedništvo BiH moralo davno da reaguje - poručila je Trivićeva.
Podsjetila je da je Predsjedništvo BiH, po Ustavu, institucija koja je nadležna za vođenje vanjske politike te da je jedini način da se Hrvatska zaustavi pokretanje tužbe pred međunarodnim sudom.
- Sve drugo je prebacivanje odgovornosti i igranje ping-ponga između institucija, dok Hrvatska tiho i bez otpora završava svoje pripreme. Jedini pravni put je tužba BiH protiv Hrvatske pred međunarodnim sudom - naglasila je.
Trivić je istakla da odgovornost ne snosi samo član Predsjedništva iz reda srpskog naroda, već i druga dva člana, koji su dužni da zastupaju interese građana koji su ih birali.
Apelovala je na sve članove Predsjedništva BiH da reaguju jer, kako je istakla, radi se o zdravlju, životima i budućnosti ljudi.
Dodala je da će izostanak reakcije pokazati čije interese zastupaju u Predsjedništvu.
- Ukoliko Željka Cvijanović ne učini ništa po ovom pitanju, biće jasno da u Predsjedništvu BiH zastupa hrvatske, a ne srpske interese - zaključila je Trivić, saopćeno je iz Informativne službe Narodnog fronta.