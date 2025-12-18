Hara virus gripe

Tako je u prvoj sedmici decembra evidentirano 840 slučajeva bolesti sličnih gripi i 5.952 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Radi se o pacijentima koji su zatražili pomoć ljekara, ne računajući one koji se pokušavaju liječiti sami.

Raste broj pacijenata koji u zdravstvenim ustanovama širom BiH traže ljekarsku pomoć zbog virusa gripe, koji se ove sezone počeo širiti neuobičajeno rano u odnosu na prethodne godine. Prvi slučajevi registrirani su još početkom novembra, a od početka decembra u Zavodu za javno zdravstvo FBiH primjećuju rast broja oboljelih.

- I dalje ne govorimo da je pređen prag epidemije, da je virus široko rasprostranjen i da je intenzitet visok, ali smo uvjereni da će epidemijski prag biti pređen ranije u odnosu na prethodne sezone. Epidemija gripa je počinjala sredinom januara, a ovaj put je očekujemo ranije, vjerovatno već do kraja ovog mjeseca – kazao je za “Avaz” prof. dr. Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Svake godine ZJZ FBiH provodi mjere pojačanog nadzora nad bolestima sličnim gripi i akutnim respiratornim infekcijama, a u oktobru i novembru detektiran je i veći broj slučajeva infekcije SARS-CoV-2, odnosno koronavirusom, koji je trenutno na niskom nivou i potisnut je virusom gripe.

Upale pluća

Profesor Musa upozorava da, osim akutne respiratorne infekcije koja može dovesti do upale pluća, virus gripe može pogoršati zdravstveno stanje hroničnih bolesnika.

- Bolest i zdravlje nisu pitanja sreće, već prevencije, napora da spriječimo što možemo spriječiti. Mi smo ove godine jako zadovoljni kad je riječ o odzivu stanovništva na vakcinaciju protiv gripe. Vakcinu nabavljamo za zdravstvene radnike, ali dio uvijek odvojimo i za građane, pa smo vrlo brzo, već u novembru, potrošili svoje doze. Još nešto doza ima u kantonima, tako da bi građani trebali da iskoriste ovu priliku. Posebno rizične skupine su stariji od 65 godina i osobe s hroničnim oboljenjima, dijabetesom, srčanim ili plućnim bolestima – ističe Musa.