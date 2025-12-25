Mural s likom četnika Slavke Aleksića osvanuo u Banjoj Luci

Mural posvećen Slavku Aleksiću zloglasnom četničkom vojvodi i komandantu paravojne formacije "Novosarajevski četnički odred" osvanuo je u naselju Nova Varoš, u Banjoj Luci.

Oslikan je na jednom od stambenih objekata u Novoj Varoši, a u potpisu se nalazi oznaka "L 87", što se tumači kao jasan znak da iza murala stoje pripadnici navijačke grupe FK Borac Banja Luka, poznate pod imenom "Lešinari" koji su osnovani 1987. godine.

Simbol terora

Slavko Aleksić važio je za jednog od najozloglašenijih četničkih komandanata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Aleksić je bio simbol terora nad civilnim stanovništvom tokom opsade Sarajeva. Iako nikada nije osuđen za ratne zločine, njegovo ime se godinama vezuje za najteža kršenja ljudskih prava na području sarajevskog naselja Grbavica i šireg područja Novog Sarajeva.

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće, ali je veći dio života proveo u Sarajevu, gdje je studirao pravo i radio u pošti. Krajem osamdesetih godina politički se aktivirao, a 1990. bio je među osnivačima četničkog pokreta u Sarajevu i član Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.

Preuzimanje komande

Preuzeo je komandu nad takozvanim "Novosarajevskim četničkim odredom" takozvane „Vojske Republike Srpske“, sa sjedištem na Grbavici. Titulu četničkog vojvode dodijelio mu je Vojislav Šešelj 13. maja 1993. godine, a kasnije i Momčilo Đujić. Njegov odred držao je položaje na nekim od najzloglasnijih tačaka opsade Sarajeva, uključujući linije razdvajanja kod Jevrejskog groblja, odakle su snajperisti djelovali prema civilnim dijelovima grada.