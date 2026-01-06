Krivična prijava protiv RTRS-a ustupljena tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu su u odgovoru za Detektor naveli da su krajem decembra prošle godine zaprimili akt Državnog tužilaštva o ustupanju predmeta protiv odgovornih osoba RTRS-a, slijedom čega je otvoren predmet i dodijeljen u rad postupajućem tužiocu.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ustupilo je krivičnu prijavu protiv autora, urednika i odgovornih osoba Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog priloga o kupovini stanova u ovome gradu, potvrđeno je za Detektor .

Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH podnijeli su krivičnu prijavu protiv autora, urednika i odgovornih RTRS-a osoba jer se u prilogu, kako su naveli, kupovina stambenih nekretnina od strane građana bošnjačke nacionalnosti u Istočnom Sarajevu predstavlja kao kolektivna i planska aktivnost jedne etničke grupe, potencijalna prijetnja drugoj etničkoj zajednici, negativan društveni i sigurnosni fenomen, te nastavak ili povratak nepoželjnih historijskih procesa.

U prilogu koji je emitovan 18. decembra prošle godine u emisiji “Pečat“ RTRS-a, problematizirano je to što Bošnjaci u proteklih deset godina, navodno, sve više kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, navodeći da je to “dobro osmišljen plan da se kupovinom nekretnina ovlada ovim dijelom Republike Srpske“.

- U aktu Tužilaštva Bosne i Hercegovine o ustupanju predmeta, konstatovano je da je nakon analize spisa predmeta proizašlo da se u radnjama prijavljenih odgovornih osoba stiču obilježja krivičnog djela ‘javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje’ iz Krivičnog zakonika Republike Srpske. Budući da je predmet nedavno dostavljen na daljnje postupanje i da je proces analiziranja i provjere dokumentacije još u toku, u ovom trenutku nije donesena tužilačka odluka - navode u odgovoru iz Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

- Imajući u vidu dosadašnja iskustva prebacivanja odgovornosti, bojim se da će i ovaj predmet, kao i većina predmeta do sada, završiti sa tužilačkom odlukom o odbacivanju prijave i dati vjetar u leđa onima kojima je i politički zadatak da siju mržnju da nastave bez ikakvih posljedica - ističe Tahirović, te dodaje da je, bez obzira na to, njihov zadatak da ukazuju na anomalije društva.

Od autora priloga Šarca Detektor nije mogao dobiti komentar.

Detektor je ranije pisao da je Tužilaštvo BiH odlučilo da neće procesuirati prijavu protiv Milorada Dodika za raspirivanje vjerske mržnje tokom govora na predizbornom skupu na kome je rekao da se “muslimani useljavaju kao amebe” na područja gdje žive Srbi.

Dodikove izjave

Milorad Dodik je, prateći aktivnosti Siniše Karana, kandidata za predsjednika Republike Srpske, započeo predizbornu kampanju izjavama da Istočno Sarajevo ne smije dozvoliti islamizaciju.

- Pustite vi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Tako da te sve njihove bombone koje nam daju ovdje, možete i trebate… Ne moram da vam govorim o tome, vi to savršeno dobro znate kako to izgleda. (…) Šta je napravljeno na Istočnoj Ilidži? Samo je omogućeno da muslimanima tu stanuju, je l’ da? Je l’ mislite da je sad to sreća? Pa vi to znate bolje nego ja. Gdje se useli jedan, to je kao da amebe se usele - kazao je Dodik 10. novembra 2025. godine u Istočnom Sarajevu.

Tužilaštvo BiH je najprije potvrdilo da je formiralo predmet, ali su uskoro saopštili da je on prebačen u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Državni tužioci su utvrdili da izjavama nije počinjeno krivično djelo raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje, pa su predmet prebacili u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo, uz sugestiju da bude procesuirano kao javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.

Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da Državno tužilaštvo ne reaguje na ove uvrede zato što je pod političkom kontrolom.

- To se zove etnofaulizam koji traje ovdje 200 godina. On ima dimenziju etničkog i religijskog. S jedne strane islamofobni diskurs, a s druge diskurs protiv Bošnjaka - smatra Lavić.

Prema njegovim riječima, na to se može odgovoriti na način da svako podnese krivičnu prijavu i da poziva na odgovornost Dodika i ostale, umjesto što se, kako navodi, očekuje da to uradi Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH.