Duraković poslao zahtjev OSCE-u da pokrenu Moskovski mehanizam zbog kršenja prava Bošnjaka u RS

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, Ćamil Duraković, uputio je danas zvaničan zahtjev OSCE Misiji u Bosni i Hercegovini i ambasadama više država učesnica OSCE-a, kojim se traži da jedna ili više država pokrenu Moskovski mehanizam OSCE-a radi uspostave nezavisne međunarodne komisije za istragu sistemskih kršenja ljudskih prava Bošnjaka na području entiteta Republika Srpska.

- Zahtjev se temelji na dugogodišnjim i kontinuiranim oblicima diskriminacije kojima su izloženi Bošnjaci, posebno povratnička zajednica, uključujući: uskraćivanje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku, izrazito neravnomjernu budžetsku raspodjelu, minimalnu zastupljenost u javnim institucijama i zapošljavanju, neprocesuiranje zločina iz mržnje i govora mržnje, institucionalno tolerisanje ili podršku glorifikaciji ratnih zločinaca i negiranju sudski utvrđenih činjenica - napomenuo je Duraković.

Posebno je naglašeno da je nastavak obilježavanja 9. januara, uprkos obavezujućim odlukama najviših sudskih instanci koje su taj datum proglasile diskriminatornim, postao simbol i kulminacija institucionalnog zanemarivanja prava Bošnjaka.