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DOM NARODA PFBIH

Usvojene izmjene zakona o PIO-u: Trenutni penzioneri će dobiti povećanje penzija, budućim će ovisiti od dužine staža

U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM

Dom naroda PFBiH. Fena

Piše: Sedin Spahic

23.1.2026

Delegati u Domu naroda su po skraćenom postupku usvojili su izmjene Zakona o PIO-u. S obzirom da su izmjene usvojene u istom tekstu kao u Predstavničkom domu PFBiH, one će sada stupiti na snagu.

Za izmjene Zakona o PIO-u je glasalo 56 delegata, tri su bila suzdražana, a dva protiv.

Penzije će se usklađivati dva puta godišnje 1. januara i 1. jula. Prema usklađivanju od 1. januara 2026. godine, nakon što izmjene i dopune Zakona o PIO usvoji Federalni parlament, penzije će se uvećati za gotovo 11,6 posto, a s julskim povećanjem to će biti ukupno oko 17 posto.

Minimalne penzije

U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM.

Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM.

Maksimalna penzija će s drugim usklađivanjem u julu porasti sa sadašnjih 2.996,4 KM na 3.505,78 KM. Već uz januarsku penziju će to povećanje iznositi 3.343,98 KM.

Resorni ministar Adnan Delić je pojasnio da se stečena prava ne diraju i da se niti jedna penzija ne može smanjiti.

- Novi sistem nije prijetnja penzionerima, već garancija da će sistem moći dugoročno ispunjavati obaveze prema njima. Penzioneri su tražili odnos 60/40, to smo i ispunili – rekao je Delić.

Dužina penzijskog staža

Najniža starosna penzija zavisit će od dužine penzijskog staža i određivat će se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava. Npr., za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH, a ovu tačku su upozorili iz opozicije.

U praksi to znači da će budući penzioneri s 15 do 20 godina staža imati 437,41 KM, penziju, oni od 20 do 25 će imati 473,86, osobe s 25 do 30 godina staža 510,31 KM, osobe sa 30-35 godina staža 546,76 KM, osobe sa 35-40 godina staža 619,66 KM, a osobe s 40 godina staža 692,56 KM. 

# ZAKON O PIO/MIO
# ZAKON O PIO
# DOM NARODA PFBIH
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