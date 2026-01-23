Usvojene izmjene zakona o PIO-u: Trenutni penzioneri će dobiti povećanje penzija, budućim će ovisiti od dužine staža

Delegati u Domu naroda su po skraćenom postupku usvojili su izmjene Zakona o PIO-u. S obzirom da su izmjene usvojene u istom tekstu kao u Predstavničkom domu PFBiH, one će sada stupiti na snagu.

Za izmjene Zakona o PIO-u je glasalo 56 delegata, tri su bila suzdražana, a dva protiv.

Penzije će se usklađivati dva puta godišnje 1. januara i 1. jula. Prema usklađivanju od 1. januara 2026. godine, nakon što izmjene i dopune Zakona o PIO usvoji Federalni parlament, penzije će se uvećati za gotovo 11,6 posto, a s julskim povećanjem to će biti ukupno oko 17 posto.

Minimalne penzije

U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM.

Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM.

Maksimalna penzija će s drugim usklađivanjem u julu porasti sa sadašnjih 2.996,4 KM na 3.505,78 KM. Već uz januarsku penziju će to povećanje iznositi 3.343,98 KM.