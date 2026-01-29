Ko je SDP-ov vijećnik koji je "pao" s 200 kg arome za nargilu: Ranije bio dio NES-a, dva puta nadomak Skupštine KS

Pripadnici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda Istok Višegrad Granične policije Bosne i Hercegovine spriječili su krijumčarenje 200 kilograma arome za nargilu, a zbog toga su uhapšeni vijećnik SDP-a BiH u Novom Sarajevu Haris Selmanović i vlasnik nargila bara „Mahala“ Hasan Abdihodžić.
Kako je potvrđeno iz Granične policije Bosne i Hercegovine, krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Rudo prilikom kontrole putničkog motornog vozila Mercedes, bh. nacionalnih oznaka.
Pretres vozila
- Vozilom je upravljao H. A. (1991), dok je na suvozačevom mjestu bio H. S. (1989), oba državljani BiH. O navedenom događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim su nalozima bh. državljani lišeni slobode te je izvršen pretres vozila – dodaju iz GPBiH.
Krijumčarena aroma za nargilu privremeno je oduzeta, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, naveli su iz GPBiH.
Protiv osumnjičenih Hasana Abdihodžića i Harisa Selmanovića bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda, a u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje, rekli su iz Granične policije.
Interesantno da kada je početkom decembra „Avaz“ objavio vijest da se stanari zgrade u naselju Dolac Malta žale da Haris Selmanović bez saglasnosti njih koristi nuklearno skladište od zgrade kao skladište za nargila bar „Mahala“, on se nama odmah javio i govorio da nema nikakve veze s „Mahalom“.
On je ranije bio i formalni vlasnik ovog ugostiteljskog objekta, u vrijeme koronavirusa je davao izjave u tom kontekstu, a kasnije samo promijenio vlasništvo i na papiru to prebacio na Hasana Abdihodžića, te govorio da se on sada bavi modnim rubljem.
Pojavio se u politici 2018. godine
"Dnevnom avazu" je prijetio tužbom i govorio da je uposlenik jedne takve kompanije u Sarajevu. Ipak, Selmanović je priveden u mjestu Mrsovo kod Rudog, a s njim se nalazio upravo Abdihodžić.
Ako se Selmanović bavi modnim rubljem, postavlja se pitanje šta će mu veća količina okusa za nargile, koje je Granična policija pronašla kod Abdihodžića i njega?
Haris Selmanović se prvi put pojavljuje u politici 2018. godine kao dio Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) Ibrahima Hadžibajrića. Bio je na četvrtom mjestu liste za Skupštinu Kantona i dobio 1.769 glasova, a samo bolje od njega je prošao Ibrahim Hadžibajrić.
Ipak, nije mu to bilo dovoljno za ulazak u Skupštinu Kantona, iako je NBL dobio dva mandata, iz razloga jer nije prešao unutarstranački prag od 20 posto i nije uspio preskočiti kandidate ispred sebe.
Na lokalnim izborima 2020. godine u Sarajevu Selmanović je bio nosilac liste NBL-a u Novom Sarajevu, koja na kraju dobija dva mandata. Haris Selmanović je dobio 659 glasova, najviše unutar ove liste i prolazi u Općinsko vijeće Novog Sarajeva.
Na izborima 2022. godine već je došlo do spajanja NBL-a i A-SDA u novu stranku koja se zove NES, a Haris Selmanović je bio nosilac liste te stranke za Skupštinu KS. Dobio je 2.270 glasova, najviše unutar ove stranke, no NES nije prešao prag zbog 0,02 posto glasova.
Nakon hapšenja Ibrahima Hadžibajrića i pada popularnosti NES-a u Sarajevu, pred izbore 2024. godine Adnan Šteta kao veliko pojačanje u SDP-u upravo predstavlja Selmanovića. Selmanović je dobio šestu poziciju na listi SDP-a i na kraju bio drugi po broju glasova. Dobio je podršku 705 birača, a jedino više glasova od njega je dobio nosilac liste Samir Suljević.