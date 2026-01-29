Ko je SDP-ov vijećnik koji je "pao" s 200 kg arome za nargilu: Ranije bio dio NES-a, dva puta nadomak Skupštine KS

Pripadnici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda Istok Višegrad Granične policije Bosne i Hercegovine spriječili su krijumčarenje 200 kilograma arome za nargilu, a zbog toga su uhapšeni vijećnik SDP-a BiH u Novom Sarajevu Haris Selmanović i vlasnik nargila bara „Mahala“ Hasan Abdihodžić. Kako je potvrđeno iz Granične policije Bosne i Hercegovine, krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Rudo prilikom kontrole putničkog motornog vozila Mercedes, bh. nacionalnih oznaka. Pretres vozila - Vozilom je upravljao H. A. (1991), dok je na suvozačevom mjestu bio H. S. (1989), oba državljani BiH. O navedenom događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim su nalozima bh. državljani lišeni slobode te je izvršen pretres vozila – dodaju iz GPBiH. Krijumčarena aroma za nargilu privremeno je oduzeta, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, naveli su iz GPBiH.

Protiv osumnjičenih Hasana Abdihodžića i Harisa Selmanovića bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda, a u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje, rekli su iz Granične policije. Interesantno da kada je početkom decembra „Avaz“ objavio vijest da se stanari zgrade u naselju Dolac Malta žale da Haris Selmanović bez saglasnosti njih koristi nuklearno skladište od zgrade kao skladište za nargila bar „Mahala“, on se nama odmah javio i govorio da nema nikakve veze s „Mahalom“. On je ranije bio i formalni vlasnik ovog ugostiteljskog objekta, u vrijeme koronavirusa je davao izjave u tom kontekstu, a kasnije samo promijenio vlasništvo i na papiru to prebacio na Hasana Abdihodžića, te govorio da se on sada bavi modnim rubljem. Pojavio se u politici 2018. godine "Dnevnom avazu" je prijetio tužbom i govorio da je uposlenik jedne takve kompanije u Sarajevu. Ipak, Selmanović je priveden u mjestu Mrsovo kod Rudog, a s njim se nalazio upravo Abdihodžić. Ako se Selmanović bavi modnim rubljem, postavlja se pitanje šta će mu veća količina okusa za nargile, koje je Granična policija pronašla kod Abdihodžića i njega? Haris Selmanović se prvi put pojavljuje u politici 2018. godine kao dio Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) Ibrahima Hadžibajrića. Bio je na četvrtom mjestu liste za Skupštinu Kantona i dobio 1.769 glasova, a samo bolje od njega je prošao Ibrahim Hadžibajrić.