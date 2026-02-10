Amidžić otkrio: Uskoro ponovo sastanci sa Amerikancima, Dodik objedinio razumijevanje Rusije i SAD

Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić kazao je jutros da su građani Republike Srpske na ponovljenim izborima za predsjednika RS poslali jasnu poruku.

-Vidjeli smo želju Sarajeva da u RS-u naprave haos, da ne možemo da funkcionišemo. Oni hoće da budu jedini faktor u BiH koji bi da odlučuje. Mi smo protiv toga - naveo Amidžić.

Dodao je da postoje ljudi u RS koji ne prepoznaju te procese.

- Toliko su tražili ove izbore i šta ćemo sad? Mi smo pozivali na bojkot izbora jer smo željeli da ljudi iz RS odlučuju od RS-u. Pitam SDS i PDP jesu ovo njihove politike. Maltretirali su srpski narod - rekao je Amidžić.

Amidžić je rekao da postoji i pitanje novca.

- I šta je sa novcem? Za ove izbore je potrošeno preko sedam miliona KM. Zar nismo mogli taj novac iskoristiti za druge stvari. Pitam i određene ljude iz CIK-a šta ćemo sad - kazao je Amidžić.