Amidžić otkrio: Uskoro ponovo sastanci sa Amerikancima, Dodik objedinio razumijevanje Rusije i SAD

Ne smijemo više dozovili da CIK i Sarajevo odlučuju o našoj sudbini. Mi na ovakav način ne možemo ići na izbore u oktobru - rekao je Amidžić

Srđan Amidžić. Dejan Rakita / PIXSELL

M. P.

10.2.2026

Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić kazao je jutros da su građani Republike Srpske na ponovljenim izborima za predsjednika RS poslali jasnu poruku.

-Vidjeli smo želju Sarajeva da u RS-u naprave haos, da ne možemo da funkcionišemo. Oni hoće da budu jedini faktor u BiH koji bi da odlučuje. Mi smo protiv toga - naveo Amidžić.

Dodao je da postoje ljudi u RS koji ne prepoznaju te procese.

- Toliko su tražili ove izbore i šta ćemo sad? Mi smo pozivali na bojkot izbora jer smo željeli da ljudi iz RS odlučuju od RS-u. Pitam SDS i PDP jesu ovo njihove politike. Maltretirali su srpski narod - rekao je Amidžić.

Amidžić je rekao da postoji i pitanje novca.

- I šta je sa novcem? Za ove izbore je potrošeno preko sedam miliona KM. Zar nismo mogli taj novac iskoristiti za druge stvari. Pitam i određene ljude iz CIK-a šta ćemo sad - kazao je Amidžić.

Naveo je da kandidtat SNSD-a povećao prednost.

- Što Ljubiša Petrović i Branko Blanuša ne kažu da je SNSD pokraden. Povećali smo prednost u odnosu na novembar. Da li to znači da su nas krali, zašto to ne kažu - kazao je vidno uzbuđeni Amidžić.

Amidžić je rekao da je nevjerovatno da je opozicija napala sopstveni narod.

- Vrijeđaju narod. Oni očigledno nemaju politiku, jedina politika im je mržnja prema SNSD-u i Miloradu Dodiku - izjavio je Amidžić.

Kazao je da se mora pokrenti pitanje Izbornog zakona u RS-u.

- Ne smijemo više dozovili da CIK i Sarajevo odlučuju o našoj sudbini. Mi na ovakav način ne možemo ići na izbore u oktobru - rekao je Amidžić.

On je otkrio i planove za dalje.

- 13. marta ćemo imati ozbiljan sastanak sa predstavnicima SAD. Imaćemo konkretne projekte i građani će sve moći da vide. RS se pozicionirala u SAD na pozitivan način. Dodik je objedinio razumijevnja iz Rusije i SAD i oni razumiju poziciju RS - zaključio je Amidžić.

