Povrijeđeni u tramvaju smrti otpušteni s KCUS-a

- Tri pacijenta koja su jučer, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo tramvajsko vozilo, primljena na Kliniku urgentne medicine KCUS-a, nakon provedenih potrebnih dijagnostičko-terapijskih procedura otpuštena su iz KCUS-a - saopćili su iz ove ustanove.

U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je i djevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za "Avaz" njoj se ljekari još uvijek bore za život.

- Pacijent i dalje u izuzetno teškom opštem stanju. Tokom noći i jutra nastavljen intenzivan reanimacioni tretman i terapija - potvrdio je direktor Opće bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.