Dojava o postavljenoj bombi na aerodromu bila je lažna

Dojava o postavljenoj bombi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ispostavila se kao lažna.
Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat aerodroma.
SARAJEVO
Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat
Dojava o postavljenoj bombi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ispostavila se kao lažna.
Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat aerodroma.
Prema dostupnim informacijama, ovaj incident nije izazvao veća kašnjenja niti značajnija pomjeranja u redu letenja sa Sarajevskog aerodroma.
Podsjetimo, u proteklim danima širom Bosne i Hercegovine zabilježen je niz dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i tržnim centrima.
Srećom, sve dosadašnje dojave pokazale su se kao lažne.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
NEVJEROVATNA SLIČNOST