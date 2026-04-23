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SARAJEVO

Dojava o postavljenoj bombi na aerodromu bila je lažna

Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat

Haos na aerodromu - Avaz
Haos na aerodromu: Dojavljena bomba - Avaz
Haos na aerodromu - Avaz
Haos na aerodromu - Avaz
Haos na aerodromu - Avaz
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M. Až.

23.4.2026

Dojava o postavljenoj bombi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ispostavila se kao lažna.

Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat aerodroma.

Prema dostupnim informacijama, ovaj incident nije izazvao veća kašnjenja niti značajnija pomjeranja u redu letenja sa Sarajevskog aerodroma.

Podsjetimo, u proteklim danima širom Bosne i Hercegovine zabilježen je niz dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i tržnim centrima.

Srećom, sve dosadašnje dojave pokazale su se kao lažne.

# DOJAVA O BOMBI
# DOJAVA
# BOMBA
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
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