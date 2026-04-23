Dojava o postavljenoj bombi na aerodromu bila je lažna

Nakon što su putnici i osoblje ranije evakuisani iz sigurnosnih razloga, Granična policija Bosne i Hercegovine pozvala ih je da se vrate u objekat aerodroma.

Dojava o postavljenoj bombi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ispostavila se kao lažna.

Prema dostupnim informacijama, ovaj incident nije izazvao veća kašnjenja niti značajnija pomjeranja u redu letenja sa Sarajevskog aerodroma.

Podsjetimo, u proteklim danima širom Bosne i Hercegovine zabilježen je niz dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i tržnim centrima.

Srećom, sve dosadašnje dojave pokazale su se kao lažne.