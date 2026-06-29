Hoće li sud zaustaviti Pavlovića

Istekao je rok od tri dana, u kojem će Općinski sud u Zenici odlučiti da li će s Vladom pokušati spasiti Željezaru Zenica ili će proglasiti stečaj, koji je zatražio novi vlasnik Gordan Pavlović, povlašteni tajkun Milorada Dodika. Na glavnom ročištu u četvrtak je prezentiran šokantan izvještaj privremenog stečajnog upravnika Jasmina Hadžirašidovića.

On smatra da je stečaj osnovan jer Željezara navodno duguje 317 miliona KM. Međutim, iza ove cifre krije se već viđena i oprobana matrica Gordana Pavlovića, stručnjaka za stečajno lešinarenje. Čak 85 posto navodnih dugova Željezare su prijavile firme u vlasništvu ili pod kontrolom tajkuna Pavlovića.

Dužan sam sebi

Nameće se pitanje kako Nova Željezara može dugovati firmi „Ferrum“ iz Zvornika 160 miliona KM, kada je ta zvornička kompanija proteklih godina prihodovala manje od 30.000 KM godišnje. Vlasnik kompanije je sin Zorana Stevanovića, ministra saobraćaja i veza RS-a iz Dodikovog SNSD-a.

Željezara je navodno dužna 69 miliona Rudniku „Nova Ljubija“ Prijedor, kompaniji koju je Pavlović također preuzeo i nedavno gurnuo u stečaj. Od Željezare 41 milion KM potražuje i Pavlovićeva firma Pavgord.

S druge strane, stvarni dugovi prema javnim preduzećima i vitalnim sistemima daleko su manji. Tako JP Elektroprivreda BiH potražuje 8,2 miliona, Toplana Zenica 6,5 miliona KM, Messer BiH 5,4 miliona, a Energoinvest 4,65 miliona KM.

Ova mreža povezanih firmi i sumnjivih milionskih potraživanja, prema mišljenju Sindikata, kreirana je planski kako bi se fabrika vještački gurnula u stečaj, imovina rasprodala u bescijenje, a radnici istjerali na ulicu bez ikakvih prava. Radnička klasa Zenice odlučna je da ne dozvoli ovakav crni scenario.

Sud na potezu

U Sindikatu metalaca ZDK očekuju da odluka Općinskog suda u Zenici bude saopćena sutra (utorak). Radnici i sindikalci se nadaju da će Sud prepoznati opasnu igru i, umjesto pokretanja razarajućeg stečaja, prihvatiti prijedlog Vlade FBiH o uvođenju vanredne uprave, dostavljen nakon hitnog usvajanja namjenskog Zakona u oba doma Federalnog parlamenta.