Video / Pogledajte ples munja na nebu iznad Komara

Nakon toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini danas je stigla nagla promjena vremena.

Kiša je u poslijepodnevnim i večernjim satima zahvatila veći dio zemlje, a lokalno su zabilježeni i jači pljuskovi praćeni grmljavinom.

Naš reporter je na prevoju Komar zabilježio impresivan prizor na nebu, uz snažne bljeskove munja i “ples” svjetlosnih pražnjenja iznad horizonta.