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LOVCI NA OLUJE

Video / Pogledajte ples munja na nebu iznad Komara

Naš reporter je na prevoju Komar zabilježio impresivan prizor na nebu

Ples munja na nebu iznad Komara. E. Trako/Avaz

Piše: Evelin Trako

30.6.2026

Nakon toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini danas je stigla nagla promjena vremena. 

Kiša je u poslijepodnevnim i večernjim satima zahvatila veći dio zemlje, a lokalno su zabilježeni i jači pljuskovi praćeni grmljavinom.

Naš reporter je na prevoju Komar zabilježio impresivan prizor na nebu, uz snažne bljeskove munja i “ples” svjetlosnih pražnjenja iznad horizonta.

# NEVRIJEME
# KOMAR
# BIH
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