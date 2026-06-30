Video / Pogledajte ples munja na nebu iznad Komara

Nakon toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini danas je stigla nagla promjena vremena.
LOVCI NA OLUJE
Naš reporter je na prevoju Komar zabilježio impresivan prizor na nebu
Ples munja na nebu iznad Komara. E. Trako/Avaz
Nakon toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini danas je stigla nagla promjena vremena.
Kiša je u poslijepodnevnim i večernjim satima zahvatila veći dio zemlje, a lokalno su zabilježeni i jači pljuskovi praćeni grmljavinom.
Naš reporter je na prevoju Komar zabilježio impresivan prizor na nebu, uz snažne bljeskove munja i “ples” svjetlosnih pražnjenja iznad horizonta.
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