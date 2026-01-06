Vulin: Srbija će potpisati dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i riješenje za NIS

Predsjednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin rekao je danas kako očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, kao i da uskoro bude riješeno pitanje Naftne industrije Srbije.

- Možete biti sigurni da će sve biti u redu kada je u pitanju energetika, uostalom i dugoročni aranžman kupovine gasa sa Ruskom Federacijom će biti potpisan. Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve - rekao je Vulin za Tanjug, prenosi Telegraf.rs

Vulin je istakao da je Rusija do sada bila pouzdan, predvidljiv i veoma korektan partner u oblasti energetike.

- Uvijek smo imali dovoljne količine gasa i preko dogovorenog, kad god nam je trebalo i po cijenama koje mogu da se uporede samo sa cijenama koje ima Bjelorusija u odnosu sa Rusijom -rekao je Vulin.

Kaže da će Srbija nastaviti sa takvom politikom, ali da nije pristalica vezivanja samo za jednog dobavljača.

- Evropska unija od nas traži diversifikaciju, oni kada to kažu, misle na ukidanje Rusije. Kažu nam da ne budemo zavisni od Rusije, ali da budemo zavisni od njih. To je u redu i to je prihvatljivo? Pa nije prihvatljivo. Srbija mora da sačuva svoju samostalnu politiku - naglasio je Vulin.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om, Vulin kaže da će se sve po tom pitanju raditi u dogovoru sa Rusima.

- NIS nije vrijedan da se mi posvađamo i da naši odnosi sa Ruskom Federacijom dođu na takav nivo da možemo da kažemo da smo u sukobu. Vrlo često se vraćamo na 1999. godinu pa kažemo - Rusi nas nisu zaštitili, a nema veze što su nas ovi bombardovali, pa to je prirodno stanje? Tako i sada, pa nije Rusija uvela sankcije NIS-u niti je od nas tražila da uvedemo sankcije SAD-u - istakao je Vulin.