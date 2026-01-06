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"POUZDAN PARTNER"

Vulin: Srbija će potpisati dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i riješenje za NIS

Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve, rekao je Vulin

Aleksandar Vulin. Dusko Jaramaz/PIXSELL

A. O.

6.1.2026

Predsjednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin rekao je danas kako očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, kao i da uskoro bude riješeno pitanje Naftne industrije Srbije.

- Možete biti sigurni da će sve biti u redu kada je u pitanju energetika, uostalom i dugoročni aranžman kupovine gasa sa Ruskom Federacijom će biti potpisan. Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve - rekao je Vulin za Tanjug, prenosi Telegraf.rs

Vulin je istakao da je Rusija do sada bila pouzdan, predvidljiv i veoma korektan partner u oblasti energetike.

- Uvijek smo imali dovoljne količine gasa i preko dogovorenog, kad god nam je trebalo i po cijenama koje mogu da se uporede samo sa cijenama koje ima Bjelorusija u odnosu sa Rusijom -rekao je Vulin.

Kaže da će Srbija nastaviti sa takvom politikom, ali da nije pristalica vezivanja samo za jednog dobavljača.

- Evropska unija od nas traži diversifikaciju, oni kada to kažu, misle na ukidanje Rusije. Kažu nam da ne budemo zavisni od Rusije, ali da budemo zavisni od njih. To je u redu i to je prihvatljivo? Pa nije prihvatljivo. Srbija mora da sačuva svoju samostalnu politiku - naglasio je Vulin.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om, Vulin kaže da će se sve po tom pitanju raditi u dogovoru sa Rusima.

- NIS nije vrijedan da se mi posvađamo i da naši odnosi sa Ruskom Federacijom dođu na takav nivo da možemo da kažemo da smo u sukobu. Vrlo često se vraćamo na 1999. godinu pa kažemo - Rusi nas nisu zaštitili, a nema veze što su nas ovi bombardovali, pa to je prirodno stanje? Tako i sada, pa nije Rusija uvela sankcije NIS-u niti je od nas tražila da uvedemo sankcije SAD-u - istakao je Vulin.

On ja napomenuo da Amerikanci žele da Srbija izbaci legitimne ruske vlasnike iz NIS-a.

- Evropska unija traži da Rusiji zabranimo da nam prodaje gas po najpovoljnijim cijenama, a mi se ljutimo na Ruse. Pa što se ljutimo na njih? A šta su, izvinite, oni krivi u toj priči - upitao je Vulin.

On ocjenjuje da se nazire rješenje za NIS i istakao da je sasvim izvjesno da se mijenja vlasnička struktura te kompanije.

- Vidim izlaz iz ove situacije u veoma kratkom roku. Uostalom i predsjednik (Vučić) je postavio vrlo jasne rokove, da će vrlo brzo doći do rješenja po kome ćemo mi sačuvati naše odnose sa Ruskom Federacijom, ali isto tako nastaviti i sa sređivanjem našeg tržišta. Očigledno će doći do promjene vlasništva, ali Srbija odlučuje u dijelu u kojem je ona akcionar - rekao je Vulin Tanjugu.

Srbija, poručuje, ne može dozvoliti da drugi odlučuju umjesto nje.

- Ukoliko bismo oteli NIS, to bi značilo da drugi odlučuju umjesto nas. Šta ćemo ako ista ta sila naredi da otmemo Linglong fabriku ili da zatvorimo Ziđin? Šta ćemo ako budu rekli da sve kineske investicije nacionalizujemo? Dakle, mi moramo pokazati, na primjeru NIS-a, da smo zemlja koja ne učestvuje u pljački. Da smo zemlja koja neće otimati i poslušati bilo koga da se sukobi sa svojim tradicionalnim, jedinim trajnim i predvidljivim historijskim saveznikom kakva je Rusija - zaključio je Vulin.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VULIN
# RJEŠENJE
# GAS
# SRBIJAGAS
# RUSIJA
# NIS
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