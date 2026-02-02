Pritužba protiv Kajganića dostavljena Uredu disciplinskog tužioca

- U međuvremenu stigla i pritužba istog sadržaja te je ista u skladu sa procedurom protokolisana i dostavljena u rad Uredu disciplinskog tužioca - kratko su odgovorili iz VSTV-a.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) su potvrdili za Detektor kako im je dostavljen materijal u procesu ocjenjivanja koji će biti razmatran na sastanku Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu tužilaštava VSTV-a koji je planiran za 5. februar.

Nakon informacije da je glavni državni tužilac Milanko Kajganić zabranio slanje Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje optužnice za zločine u Sanskom Mostu i na Manjači, protiv njega je dostavljena pritužba Uredu disciplinskog tužioca, a iz udruženja žrtava najavljuju proteste.

Detektor je u petak objavio kako je Izet Odobašić, tužilac Državnog tužilaštva, uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava VSTV-a informaciju o postupanju Kajganića, koji je zabranio slanje Državnom sudu na potvrđivanje optužnice za zločine u Sanskom Mostu i na Manjači, podignute protiv, navodno, njegovog nekadašnjeg nastavnika u srednjoj policijskoj školi i profesora na policijskoj akademiji i drugih osoba. Prema informaciji, u koju su novinari imali uvid, jedan predmet u statističkom godišnjem izvještaju Tužilaštva BiH iz prošle godine nije iskazan završenim iako je podignuta optužnica.

Prema informaciji, Kajganić je činio sve da spriječi podizanje optužnice protiv osumnjičenog Mile Došenovića, koji je u izvršenju krivičnih djela u predmetu bio u funkciji šefa Odjeljenja za suzbijanje i otkrivanje kriminaliteta i izvršioca u Stanice javne bezbjednosti Sanski Most.

Nihad Ključanin iz Sanskog Mosta, koji je u logorima i zatvorima proveo 496 dana, kaže kako ne može da vjeruje da poslije toliko godina tužioci štite neke od odgovornih za zločine počinjene u ovome gradu, tako što opstruiraju optužnice.

- Ne zaboravimo da je u Sanskom Mostu ubijeno 785 ljudi, da je od toga 47 djece. To je uglavnom radila vojska i policija. Ja sam od policije uhapšen i odveden na Manjaču. Znam imena ljudi i spreman sam svjedočiti. Razgovarao sam s drugim ljudima koji su bili na Manjači i ovdje u Policijskoj stanici zatvoreni. Mi smo svi zatečeno ovom informacijom. Ja ću tražiti od porodica žrtava, da idemo prema VSTV-u i tražimo smjenu Kajganića - rekao je Ključanin, te naveo kako neće preko ovoga preći i da će organizovati i proteste ispred Tužilaštva BiH.

Iz Tužilaštva BiH Detektor je dobio odgovor kako je navedeni predmet glavni tužilac odredio kao prioritetan i izdao obavezna uputstva da se završi.

- Predmet još nije okončan konačnom tužilačkom odlukom, ali je nalogom glavnog tužioca dato uputstvo rukovodiocu Posebnog odjela za ratne zločine da preduzme sve neophodne mjere za okončanje rada i donošenje tužilačke odluke. Nisu tačni navodi da je glavni tužilac opstruisao istragu i sprečavao podizanje optužnice - navodi se u odgovoru Tužilaštva.

Iz Udruženja logoraša Sanski most također su naveli kako razmataju da li će tražiti sastanak sa glavnim tužiocem Kajganićem, kao i tužiocem Ivanom Matešićem, šefom Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH.

U informaciji o postupanju dostavljenoj VSTV-u se navodi da je sa osumnjičenom osobom “Kajganić u poslovnim i drugim povezanostima u razdoblju od 1992. godine do najmanje 2006. godine, odnosno 2010.”

- Milanko Kajganić kao Glavni tužilac je zabranio dostavu podignute optužnice u ovom predmetu Sudu BiH, a potom poduzimao niz protivpropisnih radnji neovlašteno, odnosno prekoračenjem i zloupotrebom ovlaštenja, te van propisanog postupka, brisanjem ili naređivanjem brisanja podataka i dokumenata, koje sam kao ovlašteni tužilac donio i pohranio u TCMS u okviru ovog predmeta, uključujući naredbu o provođenju istrage i imena i prezimena osumnjičenih - navodi se u informaciji, kao i da je Kajganić ove radnje činio nakon kraja prošle godine.