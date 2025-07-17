Pucnjava na Ilidži: Ranjen mladić, trojica uhapšena u Osiku

U ulici Osik, općina Ilidža, pripadnici PU Ilidža noćas u 01:00 sati uhapsili su trojicu muškaraca S. S. (50), R.S. (33) i R.S. (20), svi nastanjeni na Ilidži, zbog sumnje da su počinili krivična djela Izazivanje opće opasnosti (član 323. stav 1. KZ FBiH), laka tjelesna ozljeda (član 173. stav 1. istog Zakona) i člana 74. ZONDINOM-a Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a KS.

Oni se dovode u vezu sa upotrebom vatrenog oružja prethodne večeri oko 21:15 sati u ulici Rate Dugonjića, općina Ilidža, kojom prilikom je Š. S. (23) iz Sarajeva, zadobio povrede.

- Ljekarsku pomoć mu je ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, a u KCUS su mu konstatovane lakše tjelesne povrede. Prilikom pretresa kod R.S. i R.S. su pronađeni i oduzeti pištolji sa spremnicima i municijom- saopćeno je iz MUP-a KS.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njima se vrši kriminalistička obrada.