Vlasnik bara u Švicarskoj nakon stravičnog požara: Ne možemo spavati, sve je bilo po propisima

Vlasnik bara u Švicarskoj, u kojem je tokom novogodišnje noći izbio stravičan požar, prvi put se javno oglasio i u kratkoj izjavi za tamošnje medije komentirao cijeli događaj.

On i njegova supruga u ovom slučaju saslušani su u svojstvu svjedoka, a švicarski mediji ranije su objavili da je vlasnik istražnim organima obećao potpunu saradnju kako bi se utvrdio uzrok požara.

U izjavi za švicarski list 20 Minuten, vlasnik je istakao da je duboko potresen onim što se dogodilo.

- Ne možemo ni spavati ni jesti, svi smo jako bolesni. Učinit ćemo sve što možemo da pomognemo u rasvjetljavanju uzroka. Činimo sve što je u našoj moći. Uključeni su i naši advokati - naveo je.