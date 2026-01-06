SAD i saveznici pod američkim vodstvom uspostavljaju mehanizam za Ukrajinu

Vašington i njegovi evropski saveznici dogovorili su uspostavu mehanizma za nadzor prekida vatre u Ukrajini pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, kao dio šireg okvira sigurnosnih garancija čiji je cilj osiguranje trajnog mira, izjavio je u utorak francuski predsjednik Emanuel Makron, javlja Anadolu.

Dogovor je postignut tokom sastanka „Koalicije voljnih“, koji je okupio lidere i visoke zvaničnike iz 35 zemalja, NATO-a, Evropske unije i Ukrajine.

- Unutar koalicije, na osnovu svega što je urađeno tokom proteklih mjeseci, konsolidirali smo naš pristup, prije svega kroz uspostavu mehanizama za nadzor prekida vatre, koji će biti stavljeni pod vodstvo Sjedinjenih Američkih Država, uz doprinos više država koje su izrazile spremnost - rekao je Makron.

Naveo je da će ovaj mehanizam biti podržan intenzivnijom vojnom koordinacijom među saveznicima.

Po prvi put, u deklaraciji se prepoznaje ono što je Macron opisao kao "operativnu konvergenciju" između zemalja koalicije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u cilju izgradnje vjerodostojnih sigurnosnih garancija za Kijev.

- Također smo se ovdje dogovorili da uspostavimo koordinacionu ćeliju koja će u potpunosti integrirati sve relevantne oružane snage i osigurati operativnu koordinaciju između Koalicije voljnih, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine - dodao je Makron.

Centralna uloga

Macron je naglasio da će uloga Sjedinjenih Američkih Država biti centralna u ovom procesu, posebno zbog kapaciteta kojima Vašington raspolaže.

Također je istakao dugoročnu podršku Oružanim snagama Ukrajine, koje je opisao kao "prvu liniju odbrane i odvraćanja" od buduće agresije. Planovi se zasnivaju na formatu dobrovoljačke vojske od oko 800.000 vojnika, obuhvatajući obuku, kapacitete i resurse s ciljem sprečavanja novih napada.

Jačanje podrške

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da će Velika Britanija nastaviti proširivati svoju podršku ukrajinskoj odbrani naredne godine, uz zadržavanje pritiska na Rusiju.

- Nastavit ćemo jačati našu podršku ukrajinskoj odbrani u 2026. godini kako bismo osigurali da dobije opremu i podršku potrebnu za nastavak borbe, te ćemo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, uključujući dodatne mjere protiv trgovaca naftom i operatera tzv. flote u sjeni koji finansiraju Putinovu ratnu blagajnu - rekao je Starmer.