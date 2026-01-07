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ŠEF NATO-A

Mark Rute pozdravio napredak u osiguravanju kraja rata u Ukrajini

Pohvalio je napore SAD-a u nastojanjima za postizanje mira i posvećenost saveznika doprinosu sigurnosnim garancijama

Mark Rute. Anadolija

Anadolija

7.1.2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) u srijedu je pozdravio napredak u praktičnim aspektima osiguravanja pravednog i trajnog okončanja rata u Ukrajini, nakon sastanka Koalicije voljnih održanog u Parizu.

Rute je pohvalio Sjedinjene Američke Države za njihove napore u nastojanjima da se postigne mir, kao i posvećenost saveznika da doprinesu sigurnosnim garancijama, navodi se u saopćenju NATO-a.

- Uz isticanje vrijedne podrške koju saveznici i partneri pružaju Ukrajini, također je pozvao na nastavak doprinosa, naglašavajući trajne potrebe s kojima se Ukrajina suočava dok se nastavlja braniti od ruskih napada - dodaje se u saopćenju.

Sastanak, čiji su domaćini u utorak bili francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir (Keir) Starmer, bio je fokusiran na sigurnosne garancije i podršku Ukrajini, a okupio je lidere i visoke zvaničnike iz 35 zemalja, NATO-a, EU-a i Ukrajine.

U Parizu su Vašington i njegovi evropski saveznici postigli dogovor o uspostavi mehanizma za nadzor primirja u Ukrajini pod vodstvom SAD-a, kao dijela šireg okvira sigurnosnih garancija usmjerenih na osiguravanje trajnog mira.

# NATO
# MARK RUTTE
# SAD
# FRANCUSKA
# UKRAJINA
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