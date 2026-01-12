Gore naftne platforme Lukoila: Haos u Rusiji

Ukrajinske snage pogodile su tri ruske platforme za bušenje u vlasništvu kompanije Lukoil, jednog od najvećih ruskih proizvođača nafte, u Kaspijskom moru, saopćio je Generalštab Ukrajine. Osim toga, pogođen je i ruski protivzračni raketni sistem Buk-M3 na okupiranim dijelovima Luganske oblasti, kao i drugi vojni ciljevi.

Platforme Lukoila u plamenu

Tri napadnute platforme koriste se za eksploataciju nafte i plina i, kako navode ukrajinske snage, snabdijevaju gorivom rusku vojsku. Prema saopćenju Snaga za specijalne operacije Ukrajine (SSO), napadi su izvedeni tokom noći 11. januara, a objavljeni videosnimci potvrđuju direktne pogotke na objektima. Obim štete još se procjenjuje.

Izvoz nafte i plina čini značajan dio ruskog federalnog budžeta, zbog čega su ovakvi ciljevi strateški važni za Ukrajinu.

Napadi u Hersonu i Volgogradu

Ukrajinske snage potvrdile su i udar na skladište i jedinicu za tehničku podršku 49. kombinirane armije Rusije u području Novotroicko, na okupiranom dijelu Hersonske oblasti.