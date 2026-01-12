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NAPADNUTE TRI PLATFORME

Gore naftne platforme Lukoila: Haos u Rusiji

Prema saopćenju Snaga za specijalne operacije Ukrajine (SSO), napadi su izvedeni tokom noći 11. januara

Ukrajinske snage pogodile su tri ruske platforme. Screenshot

Z. V.

12.1.2026

Ukrajinske snage pogodile su tri ruske platforme za bušenje u vlasništvu kompanije Lukoil, jednog od najvećih ruskih proizvođača nafte, u Kaspijskom moru, saopćio je Generalštab Ukrajine. Osim toga, pogođen je i ruski protivzračni raketni sistem Buk-M3 na okupiranim dijelovima Luganske oblasti, kao i drugi vojni ciljevi.

Platforme Lukoila u plamenu

Tri napadnute platforme koriste se za eksploataciju nafte i plina i, kako navode ukrajinske snage, snabdijevaju gorivom rusku vojsku. Prema saopćenju Snaga za specijalne operacije Ukrajine (SSO), napadi su izvedeni tokom noći 11. januara, a objavljeni videosnimci potvrđuju direktne pogotke na objektima. Obim štete još se procjenjuje.

Izvoz nafte i plina čini značajan dio ruskog federalnog budžeta, zbog čega su ovakvi ciljevi strateški važni za Ukrajinu.

Napadi u Hersonu i Volgogradu

Ukrajinske snage potvrdile su i udar na skladište i jedinicu za tehničku podršku 49. kombinirane armije Rusije u području Novotroicko, na okupiranom dijelu Hersonske oblasti.

Istovremeno, Generalštab Ukrajine potvrdio je noćni napad na naftno skladište Žutovskaja u Volgogradskoj oblasti u Rusiji. Napad je izveden s ciljem – smanjenja ruskih ofanzivnih sposobnosti – a objekat je korišten za snabdijevanje gorivom ruskih okupacionih snaga.

Ruske vlasti navele su da je u napadu učestvovao dron, koji je izazvao požar nakon što su ostaci oborenog drona pali na postrojenje. Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov izjavio je da su ruski PVO sistemi reagirali na napad.

Volgograd se nalazi oko 354 kilometra od istočne granice Rusije s Ukrajinom i oko 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine u blizini Kramatorska, u Donjeckoj oblasti.

# NAFTA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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