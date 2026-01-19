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ZBOG "ANTISEMITIZMA"

Razmatra se mogućnost azila za Jevreje iz Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama

Također je kazao da smatra kako Velika Britanija "više nije sigurno mjesto za Jevreje"

Jevreji u Velikoj Britaniji. Guy Bell / Alamy

A. O.

19.1.2026

Unutar administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) navodno se razmatra mogućnost da Sjedinjene Američke Države omoguće azil Jevrejima iz Velike Britanije, piše list The Telegraph, pozivajući se na ličnog Trampovog advokata Roberta Garsona.

Garson, bivši britanski advokat koji je profesionalnu karijeru gradio u Londonu prije nego što se 2008. godine preselio u Sjedinjene Američke Države, naveo je da je vodio razgovore s američkim State Departmentom o pružanju utočišta britanskim Jevrejima koji, kako tvrde, napuštaju Veliku Britaniju zbog porasta antisemitizma.

Također je kazao da smatra kako Velika Britanija "više nije sigurno mjesto za Jevreje". Dodao je da su ga nedavna dešavanja, posebno napad na sinagogu u Mančesteru (Manchester), kao i ono što je opisao kao rašireni antisemitizam nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, učvrstila u uvjerenju da bi Jevrejima iz Velike Britanije trebalo omogućiti utočište u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dio pristalica Izraela u Velikoj Britaniji masovne proteste protiv izraelskog odgovora na napad iz 2023. godine, tokom kojeg su u Gazi ubijene desetine hiljada palestinskih civila, tumači kao proteste motivisane antisemitizmom.

U televizijskom intervjuu u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 2023. godine, Garson je demonstrante u Njujorku (New York) i Los Anđelesu (Los Angeles), koji su se protivili izraelskom odgovoru, nazvao "razularenim ruljama", optužujući ih da se "predstavljaju kao demonstranti" kako bi uzvikivali "antisemitske parole koje zazivaju jevrejsku krv".

U novom intervjuu za Telegraf, Garson je izjavio da ne vidi "nikakvu budućnost" za Jevreje u Velikoj Britaniji, te je veliki dio odgovornosti pripisao britanskom premijeru Keiru Starmeru (Keir Starmer), optužujući ga da je dozvolio rast antisemitizma.

# MANCHESTER
# STATE DEPARTMENT
# HAMAS
# JEVREJI
# SAD
# DONALD TRUMP
# ROBERT GARSON
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