Razmatra se mogućnost azila za Jevreje iz Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama

Unutar administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) navodno se razmatra mogućnost da Sjedinjene Američke Države omoguće azil Jevrejima iz Velike Britanije, piše list The Telegraph, pozivajući se na ličnog Trampovog advokata Roberta Garsona.

Garson, bivši britanski advokat koji je profesionalnu karijeru gradio u Londonu prije nego što se 2008. godine preselio u Sjedinjene Američke Države, naveo je da je vodio razgovore s američkim State Departmentom o pružanju utočišta britanskim Jevrejima koji, kako tvrde, napuštaju Veliku Britaniju zbog porasta antisemitizma.

Također je kazao da smatra kako Velika Britanija "više nije sigurno mjesto za Jevreje". Dodao je da su ga nedavna dešavanja, posebno napad na sinagogu u Mančesteru (Manchester), kao i ono što je opisao kao rašireni antisemitizam nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, učvrstila u uvjerenju da bi Jevrejima iz Velike Britanije trebalo omogućiti utočište u Sjedinjenim Američkim Državama.