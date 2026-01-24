Objavljeni rezultati obdukcije žene koju je ubio agent ICE-a: "Ovo nije mogla biti samoodbrana"

Nezavisna obdukcija Rene Gud (Renee Good), žene koju je početkom januara u Mineapolisu ubio agent imigracijske službe (ICE), pokazala je da je pogođena najmanje tri puta – u glavu, ruku i prsa. Advokati porodice objavili su rezultate, naglašavajući da oni dovode u pitanje tvrdnje savezne vlade da je pucnjava bila u samoodbrani.
Preliminarne nalaze obdukcije u srijedu je predstavila advokatska kuća angažirana od strane porodice. Iz te firme su poručili da cjelovito obdukcijsko izvješće zasad neće objaviti.
Prema advokatima, jedan metak pogodio je Gud u lijevu podlakticu, izazivajući krvarenje mekog tkiva, dok je drugi pogodio prsa, ali nije zahvatio nijedan vitalni organ. Ni jedna od ovih povreda, navode, nije bila neposredno smrtonosna.
Treći metak pogodio ju je u lijevu stranu glave, u području sljepoočnice, i izašao na desnoj strani glave. Zabilježena je i ogrebotinska rana koja je, kako se navodi, bila u skladu s ozljedom od vatrenog oružja, ali bez prodiranja metka.
Obdukciju je, prema advokatima, proveo visoko cijenjeni i kvalificirani sudski patolog, čiji identitet nije objavljen.
Protesti u Mineapolisu
Nakon pucnjave u Mineapolisu izbili su snažni protesti. Rene Gud, američka državljanka i majka troje djece, ubijena je 7. januara dok je bila u svom vozilu, u vrijeme pojačanih saveznih akcija protiv ilegalne imigracije.
Savezni dužnosnici tvrde da je agent pucao u samoodbrani, navodeći da je Gud pokušala vozilom pregaziti njega ili druge agente. Državni i lokalni dužnosnici odbacili su to tumačenje i zatražili povlačenje imigracijske službe iz grada. Videozapisi pucnjave, koji su se pojavili u javnosti, opovrgavaju tvrdnju o samoodbrani.
Porodica je angažirala advokatsku kuću nakon što su savezne vlasti počele istraživati navodne veze Rene Gud s organiziranim grupama protiv imigracijske službe i odbile pokrenuti istragu zbog mogućeg kršenja građanskih prava. Dodatnu zabrinutost izazvala je činjenica da su FBI i Ministarstvo pravosuđa spriječili saveznu državu da vodi vlastitu istragu, ostavivši slučaj u nadležnosti FBI-ja.
Izjave advokata
Glavni advokat porodice poručio je da su uvjereni kako će dokazi koje prikupljaju biti dovoljni za dokazivanje njihove tvrdnje.
- Videozapisi događaja od 7. januara jasni su, osobito kada se promatraju kroz standarde razumnog policijskog postupanja i cjelokupne okolnosti slučaja. Naš pravni tim nastavit će aktivno zagovarati pravdu za Rene Gud i njenu porodicu - rekao je.
S druge strane, iz Ministarstva domovinske sigurnosti naveli su da je Gud svojim vozilom blokirala policijske službenike i ometala zakonite operacije, a zatim, prema njihovim tvrdnjama, "oružjem pretvorila vozilo" i udarila saveznog policajca.
- Agent je pucao iz straha za vlastiti život, živote kolega i sigurnost javnosti - dodali su.
Reakcija porodice
Roditelji Rene Gud, Tim i Dona Ganger, zajedno s njenom braćom i sestrama, zahvalili su svima koji su pružili podršku.
- Rene je bila svjetlo porodice, osoba koja je unosila radost gdje god se pojavila, a njen optimizam bio je zarazan - naveli su.
Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) osvrnuo se na slučaj tokom konferencije za novinare: "Užasno mi je žao zbog pucnjave. Razumijem obje strane. U radu imigracijske službe ponekad se događaju pogreške, ovo je tragedija", rekao je.
Rezultati službene obdukcije, koju je provela mrtvozornička služba okruga Hennepin, još nisu dostavljeni porodici ni njihovim advokatima. Istraga FBI-ja o pucnjavi i dalje je u toku.