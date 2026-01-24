Objavljeni rezultati obdukcije žene koju je ubio agent ICE-a: "Ovo nije mogla biti samoodbrana"

Nezavisna obdukcija Rene Gud (Renee Good), žene koju je početkom januara u Mineapolisu ubio agent imigracijske službe (ICE), pokazala je da je pogođena najmanje tri puta – u glavu, ruku i prsa. Advokati porodice objavili su rezultate, naglašavajući da oni dovode u pitanje tvrdnje savezne vlade da je pucnjava bila u samoodbrani.

Preliminarne nalaze obdukcije u srijedu je predstavila advokatska kuća angažirana od strane porodice. Iz te firme su poručili da cjelovito obdukcijsko izvješće zasad neće objaviti.

Prema advokatima, jedan metak pogodio je Gud u lijevu podlakticu, izazivajući krvarenje mekog tkiva, dok je drugi pogodio prsa, ali nije zahvatio nijedan vitalni organ. Ni jedna od ovih povreda, navode, nije bila neposredno smrtonosna.

Treći metak pogodio ju je u lijevu stranu glave, u području sljepoočnice, i izašao na desnoj strani glave. Zabilježena je i ogrebotinska rana koja je, kako se navodi, bila u skladu s ozljedom od vatrenog oružja, ali bez prodiranja metka.

Obdukciju je, prema advokatima, proveo visoko cijenjeni i kvalificirani sudski patolog, čiji identitet nije objavljen.

Protesti u Mineapolisu

Nakon pucnjave u Mineapolisu izbili su snažni protesti. Rene Gud, američka državljanka i majka troje djece, ubijena je 7. januara dok je bila u svom vozilu, u vrijeme pojačanih saveznih akcija protiv ilegalne imigracije.