Cure Epstinovi fajlovi: Bivši princ Endru četvoronoške kleči iznad žene koja leži na podu

Fotografije koje, po svemu sudeći, prikazuju bivšeg britanskog princa Endrua (Andrew) kako kleči četvoronoške iznad žene koja leži na zemlji, uključene su u najnoviji paket fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD, piše danas BBC.

Na dvije fotografije vidi se kako Endru dodiruje tu osobu koja nije identifikovana i potpuno je obučena, po stomaku. Na još jednoj fotografiji vidi se kako direktno gleda u kameru.

Večera s Ruskinjom

Mejlovi, objavljeni u petak, također ukazuju da je pokojni seksualni prestupnik Epstin pozvao Endrua na večeru sa 26-godišnjom Ruskinjom.

Poruke su razmijenjene u avgustu 2010. godine, dvije godine nakon što je Epstin priznao krivicu za navođenje maloljetnice na prostituciju.

Poruke i fotografije vjerovatno će dodatno pojačati pritisak na Endrua, koji se godinama suočava sa pojačanim nadzorom javnosti zbog nekadašnjeg prijateljstva sa Epstinom, piše BBC koji navodi da je od Endrua zatražio komentar.

Endru je više puta negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje.

Za fotografije nije dato nikakvo objašnjenje, a nije jasno ni kada ni gdje su napravljene.

Novoobjavljena razmjena mejlova i fotografije, dio su više od tri miliona stranica dokumenata i 180.000 slika koje su u petak učinjene javno dostupnim.