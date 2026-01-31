Cure Epstinovi fajlovi: Bivši princ Endru četvoronoške kleči iznad žene koja leži na podu

Fotografije koje, po svemu sudeći, prikazuju bivšeg britanskog princa Endrua (Andrew) kako kleči četvoronoške iznad žene koja leži na zemlji, uključene su u najnoviji paket fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD, piše danas BBC.
Na dvije fotografije vidi se kako Endru dodiruje tu osobu koja nije identifikovana i potpuno je obučena, po stomaku. Na još jednoj fotografiji vidi se kako direktno gleda u kameru.
Večera s Ruskinjom
Mejlovi, objavljeni u petak, također ukazuju da je pokojni seksualni prestupnik Epstin pozvao Endrua na večeru sa 26-godišnjom Ruskinjom.
Poruke su razmijenjene u avgustu 2010. godine, dvije godine nakon što je Epstin priznao krivicu za navođenje maloljetnice na prostituciju.
Poruke i fotografije vjerovatno će dodatno pojačati pritisak na Endrua, koji se godinama suočava sa pojačanim nadzorom javnosti zbog nekadašnjeg prijateljstva sa Epstinom, piše BBC koji navodi da je od Endrua zatražio komentar.
Endru je više puta negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje.
Za fotografije nije dato nikakvo objašnjenje, a nije jasno ni kada ni gdje su napravljene.
Novoobjavljena razmjena mejlova i fotografije, dio su više od tri miliona stranica dokumenata i 180.000 slika koje su u petak učinjene javno dostupnim.
Druge objavljene fotografije prikazuju redigovane snimke neidentifikovanih žena, kao i ono što djeluje kao luksuzni stanovi, hotelske sobe i vila sa bazenom.
Mejlovi između Epstina i naloga pod nazivom "The Duke" (vojvoda) od 11. i 12. avgusta 2010. ukazuju na to da je Amerikanac želio da upozna "E" sa 26-godišnjom Ruskinjom, za koju Epstin sugeriše da bi "mogao da uživa da ode s njom na večeru".
Navodi da će ta žena biti u Londonu u avgustu 2010.
"The Duke" odgovara da će biti u Ženevi "do jutra 22." ali da bi "rado" vidio tu ženu, prije nego što pita: "Da li će ona donijeti poruku od tebe? Daj joj moje kontakt podatke da se javi."
On potom pita Epstina da li postoji "još neka informacija koju možda znaš o njoj, a koja bi mogla biti korisna?"
Epstin odgovara da je "ona (26), Ruskinja, pametna, lijepa, pouzdana i da, ima tvoj mejl".
Seks sa djevojčicom
Epstin je 2008. osuđen zbog traženja seksa od 14-godišnje djevojčice na Floridi i kaznu je odslužio u julu 2010, mjesec dana prije ove razmjene mejlova. BBC nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost mejlova.
Među najnovijim dokumentima nalazi se i razmjena mejlova od 27. septembra 2010. između Epstina i naloga pod nazivom "The Duke".
Epstin piše da je u Londonu i dodaje: "U koliko sati želiš da dođemo ja i (redigovano), također će nam trebati/imat ćemo privatno vrijeme."
"The Duke" odgovara: "Upravo polazim iz Škotske, trebalo bi da budem dolje do 18.00. Pozvat ću te kada stignem, ako možeš da mi daš broj na koji da zovem. Alternativno, mogli bismo da večeramo u Bakingemskoj palati i imali bismo mnogo privatnosti. E".
Epstin odgovara: "bp molim [sic]."
U mejlovima se ne navodi nikakvo neprimjereno ponašanje.
Epstin je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine, mjesec dana nakon što je protiv njega podignuta optužnica za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
Iako je njegova smrt zvanično proglašena samoubistvom, ona je godinama podsticala teorije zavjere, od kojih je neke i sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Tramp pojačavao među svojim pristalicama tokom kampanje 2024. godine.