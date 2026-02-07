Zelenski: Amerika je dala Ukrajini i Rusiji rok do juna za dogovor o okončanju rata

Sjedinjene Američke Države dale su Ukrajini i Rusiji rok do juna da postignu sporazum o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima.

Ako se rok u junu ne ispoštuje, administracija Donalda Trampa (Trump) će vjerovatno izvršiti pritisak na obje strane da ga ispune, dodao je.

- Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog ljeta i vjerovatno će vršiti pritisak na strane upravo u skladu s tim rasporedom - rekao je Zelenski, obraćajući se novinarima u petak. Njegovi komentari bili su pod embargom do subotnjeg jutra.

- I kažu da žele sve završiti do juna. I da će učiniti sve da okončaju rat. I žele jasan raspored svih događaja - naveo je.